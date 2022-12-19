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https://sputniknews.com.tr/20221219/zam-sonrasi-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum--1064741194.html
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son gelişmelerin yakından etkilediği akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Motorin zammı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T08:12+0300
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ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
fiyatlar
benzin
benzin fiyatları
motorin
lpg
istanbul
ankara
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Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı.Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme beklenmezken son günlerde yapılan zamlar ile güncel fiyatlar şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.49 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.81 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.48 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.79 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TLAnkara benzin fiyatı: 18,70 TLAnkara motorin fiyatı: 22,97 TLİzmir benzin fiyatı: 18,70 TLİzmir motorin fiyatı: 23,04 TL
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akaryakıt, akaryakıt zammı, fiyatlar, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, istanbul, ankara, izmir
akaryakıt, akaryakıt zammı, fiyatlar, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, istanbul, ankara, izmir

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum

08:12 19.12.2022 (güncellendi: 08:14 19.12.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son gelişmelerin yakından etkilediği akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Motorin zammı sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18.49 lira olurken, mazot fiyatı 22.81 lira, LPG fiyatı ise 10.51 lira oldu.
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı.
Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme beklenmezken son günlerde yapılan zamlar ile güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.49 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.48 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.79 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL
Ankara benzin fiyatı: 18,70 TL
Ankara motorin fiyatı: 22,97 TL
İzmir benzin fiyatı: 18,70 TL
İzmir motorin fiyatı: 23,04 TL
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