https://sputniknews.com.tr/20221219/zam-sonrasi-akaryakit-fiyatlarinda-son-durum--1064741194.html

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son gelişmelerin yakından etkilediği akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Motorin zammı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı.Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme beklenmezken son günlerde yapılan zamlar ile güncel fiyatlar şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.49 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.81 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.48 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.79 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TLAnkara benzin fiyatı: 18,70 TLAnkara motorin fiyatı: 22,97 TLİzmir benzin fiyatı: 18,70 TLİzmir motorin fiyatı: 23,04 TL

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