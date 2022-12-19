https://sputniknews.com.tr/20221219/vergi-uzmani-bingol-alkollu-icki-ve-tutun-urunlerinin-otvsi-3-ocakta-yuzde-25-30-oraninda-artacak-1064771537.html

Vergi uzmanı Bingöl: Alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si 3 Ocak’ta yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Bingöl: Alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si 3 Ocak’ta yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Ocak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T23:08+0300

2022-12-19T23:08+0300

2022-12-19T23:08+0300

ekonomi

içki

özel tüketim vergisi (ötv)

alkollü içki

zam

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.Dolayısıyla Erdoğan tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.Ozan Bingöl, vergiyedair.com’daki yazısında söz konusu zam sistemini hatırlatarak ocaktaki zam oranlarını hesapladı.Bingöl, şunları yazdı: “Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.”Vergi uzmanının hesaplamaları şöyle:2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 23,812022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 25,042022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 26,272022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 27,492022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 28,72Yani 3 Ocak 2023 sabahında alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış görülecek.

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içki, özel tüketim vergisi (ötv), alkollü içki, zam