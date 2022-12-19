Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221219/vergi-uzmani-bingol-alkollu-icki-ve-tutun-urunlerinin-otvsi-3-ocakta-yuzde-25-30-oraninda-artacak-1064771537.html
Vergi uzmanı Bingöl: Alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si 3 Ocak’ta yüzde 25-30 oranında artacak
Vergi uzmanı Bingöl: Alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si 3 Ocak’ta yüzde 25-30 oranında artacak
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Ocak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T23:08+0300
2022-12-19T23:08+0300
ekonomi
içki
özel tüketim vergisi (ötv)
alkollü içki
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104198/41/1041984110_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8685a40d16c38a2554195b22faee5f44.jpg
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.Dolayısıyla Erdoğan tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.Ozan Bingöl, vergiyedair.com’daki yazısında söz konusu zam sistemini hatırlatarak ocaktaki zam oranlarını hesapladı.Bingöl, şunları yazdı: “Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.”Vergi uzmanının hesaplamaları şöyle:2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 23,812022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 25,042022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 26,272022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 27,492022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 28,72Yani 3 Ocak 2023 sabahında alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış görülecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104198/41/1041984110_368:0:2768:1800_1920x0_80_0_0_7bcdad484a7385229e7d3ae3519167ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içki, özel tüketim vergisi (ötv), alkollü içki, zam
içki, özel tüketim vergisi (ötv), alkollü içki, zam

Vergi uzmanı Bingöl: Alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si 3 Ocak’ta yüzde 25-30 oranında artacak

23:08 19.12.2022
© AFP 2022 / SAEED KHANBira - bira bardağı
Bira - bira bardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / SAEED KHAN
Abone olTelegram
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.
Dolayısıyla Erdoğan tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.
Ozan Bingöl, vergiyedair.com’daki yazısında söz konusu zam sistemini hatırlatarak ocaktaki zam oranlarını hesapladı.

Bingöl, şunları yazdı: “Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.”
Vergi uzmanının hesaplamaları şöyle:
2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 23,81

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 25,04
2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 26,27
2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 27,49
2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 28,72
Yani 3 Ocak 2023 sabahında alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış görülecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала