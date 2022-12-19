https://sputniknews.com.tr/20221219/vatikan-kurtaj-karsiti-trump-destekcisi-rahibin-gorevine-son-verdi-1064770394.html
Vatikan, Trump destekçisi, kürtaj karşıtı rahibin görevine son verdi
Vatikan, Trump destekçisi, kürtaj karşıtı rahibin görevine son verdi
ABD'de kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Rahip Frank Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T22:35+0300
2022-12-19T22:35+0300
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abd
vatikan
kürtaj
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Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.Başpiskopos Cristophe Pierre'in konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.
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abd, vatikan, kürtaj
Vatikan, Trump destekçisi, kürtaj karşıtı rahibin görevine son verdi
22:35 19.12.2022 (güncellendi: 22:36 19.12.2022) Abone ol
ABD'de kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Rahip Frank Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.
Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.
Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.
Başpiskopos Cristophe Pierre'in konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.
Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.
Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.
Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.