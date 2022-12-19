https://sputniknews.com.tr/20221219/vatikan-kurtaj-karsiti-trump-destekcisi-rahibin-gorevine-son-verdi-1064770394.html

Vatikan, Trump destekçisi, kürtaj karşıtı rahibin görevine son verdi

Vatikan, Trump destekçisi, kürtaj karşıtı rahibin görevine son verdi

ABD'de kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Rahip Frank Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T22:35+0300

2022-12-19T22:35+0300

2022-12-19T22:36+0300

dünya

abd

vatikan

kürtaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/14/1058913101_0:0:1230:692_1920x0_80_0_0_6e861525a47940325a9c2f8b691917fc.png

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.Başpiskopos Cristophe Pierre'in konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.

vatikan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vatikan, kürtaj