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Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu’na sarılma tepkisi: Akşener zannedersem drama eğitimi almış
Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu’na sarılma tepkisi: Akşener zannedersem drama eğitimi almış
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararın... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T13:47+0300
2022-12-19T13:47+0300
politika
meral akşener
ekrem imamoğlu
mustafa varank
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Bakan Varank, Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına ve toplu açılış törenine katıldı.Oymaağaç mevkisindeki tesisin açılışında konuşan Varank, Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduğunu, gün geçtikçe bu fotoğraf karelerine yenilerinin eklendiğini, Togg'un heyecanı bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yusufeli'ndeki dünyanın en yüksek yedinci barajının açılışını yaptığını anımsattı.Türkiye'nin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:'Teknoloji görmek isteyen Kayseri'yi ziyaret edebilir'Tesisteki teknolojiyi anlatmak için CHP'ye Zoom bağlantısı yapmak gerektiğini belirten Varank, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221219/nagehan-alci-aksenerin-konusmasindaki-85-milyon-vurgusu-neyin-isareti-1064744245.html
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meral akşener, ekrem imamoğlu, mustafa varank, ak parti, sarılma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener, ekrem imamoğlu, mustafa varank, ak parti, sarılma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu’na sarılma tepkisi: Akşener zannedersem drama eğitimi almış

13:47 19.12.2022
© İHAMeral Akşener, Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararın ardından yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin, "Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış" dedi.
Bakan Varank, Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına ve toplu açılış törenine katıldı.
Oymaağaç mevkisindeki tesisin açılışında konuşan Varank, Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduğunu, gün geçtikçe bu fotoğraf karelerine yenilerinin eklendiğini, Togg'un heyecanı bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yusufeli'ndeki dünyanın en yüksek yedinci barajının açılışını yaptığını anımsattı.
Türkiye'nin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:
"Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani insanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleri ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülecek bir hadisedir ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor ama kararını Allah'ın izniyle sandıkta 2023'te vermiş olacak."

'Teknoloji görmek isteyen Kayseri'yi ziyaret edebilir'

Tesisteki teknolojiyi anlatmak için CHP'ye Zoom bağlantısı yapmak gerektiğini belirten Varank, şunları söyledi:
"Eğer Zoom'la bağlanmazlarsa teknolojiden anlamıyorlar. Onun için ben Başkanımıza buradan tavsiyede bulunuyorum. Davet edin, mantı ikram edersiniz, belki hamburgerin yerini tutmaz ama gelsinler, gezsinler, şu teknolojiyi görsünler. Eğer gelmek istemiyorlarsa bir Zoom bağlantısı yapın ama arkadaşlarımız teknolojiden o kadar bihaberler ki Zoom bile yabancı bir ürün, bunun farkında değiller. Bari danışmanına bağlanırken Türkiye'deki teknoloji firmalarının ürettiği ürünler var, Bip Meet var mesela, onunla aynı bağlantıyı gerçekleştirebilirsin. Hiç değilse yerli ürün kullanabilirdi. Yabancı danışmanla yerli ürünle bağlantı kurabilirdi ama arkadaşlardaki yerlilik oranları o seviyelere gelmemiş. Ben onun için bu kürsüden tavsiyede bulunmak istiyorum. Teknoloji görmek isteyen Kayseri'yi ziyaret edebilir."
Akşener ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
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