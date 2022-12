Üniversiteyi bitirip, köyünde çobanlık yapmayı seçti

https://sputniknews.com.tr/20221219/universiteyi-bitirip-koyunde-cobanlik-yapmayi-secti-1064743957.html

Giresun'un Keşap ilçesinden olan 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönerek çobanlık yapıyor. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

Giresun’un Keşap ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Fakülteden mezun olup diplomasını aldıktan sonra da kaymakamlık sınavlarına hazırlanmak yerine ailesinin yanına dönerek yaylada çobanlık yapmaya devam etti.Ailesiyle beraber beslediği 7 manda ve 15 sığıra çobanlık yapan Kılıç, yaptığı işten mutlu olduğunu ve bir gün hayalinin besi sığırcılığı tesisini kurmak olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı sığırlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Ahmet Kılıç, azmi ile hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.'Hayatı kazanmak için üniversite şart değil'Hayatı kazanmak için üniversite bitirmenin şart olmadığını ifade eden Kılıç, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden geçen dönem mezun oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra kaymakamlık için de hazırlanabilirdim ancak,ailemin yanına dönerek tamamen hayvancılığa yönelmek istedim. Üniversiteyi biraz arkadaş çevresi edinmek için okudum. Sadece yaşadığım şehirden arkadaşım olacağına Türkiye’nin her yerinden arkadaşım olsun istedim. Hayatı kazanmak için üniversite okumak şart değil. Benim hayalim hayvancılıkla uğraşmak, herkesin de hayallerinin peşinden gitmesini isterim. Hayvancılığı seviyorum ve severek yapıyorum. Benim için sevdiğin işte başarı çok önemli” dedi.Hayalinin en büyük besi sığırcılığı tesisini kurmak olduğunu da anlatan Kılıç, “Özellikle günümüzde hayvancılık daha da önemli hale geldi. Yavaş yayaş hayvancılık terk edenlerin yanı sıra, yapmayı sürdürenler bu işten kazançlı çıkıyor. Ben de bir gün ülkemizin en büyük besi sığırcılığı tesisini açmak isterim. Benim hayalim hedefim bu yönde. Üniversite bitiren gençlerin hayali masa başı işler olabilir ama bana göre ise, hayvancılık Türkiye’nin tarımdan sonra en önemli gelir kaynağıdır. Üstelik hayvancılık zahmetsiz kolay yapılacak bir iş. Özellikle yaylalarda hayvancılık zor değil çünkü yaylalarda sabah sağımını yapıp, dışarı salıyorsun. Mandıralarda biraz daha masraflı ve zahmetli olabiliyor. Ancak biz biraz daha şanslıyız o konuda kışın 2, 3 ay köyde kalıyoruz sonra yılın büyük bir kısmını Kümbet Yaylası’nda geçiriyoruz. Aylarca bu yaylada hayvancılık yapıyoruz” diye konuştu.Büyükbaş hayvanların sütünden ürettikleriyle geçimlerini sağladıklarını belirten Kılıç, “Hayvanlarımızın sütünden peynir, yağ ve çökelek yapıp satıyoruz. Yetiştirdiğimiz sığırlardan damızlık, kurbanlık ve et için sattıklarımız oluyor. Bunlar bizim geçinmemizi sağlıyor. Her geçen yıl büyükbaş hayvan sayımız artıyor. Eğer damızlık olarak satmamış olsak daha da artacaktır ancak bu biraz da imkan meselesi şimdilik imkanlarımıza göre yetiştiriyoruz. Zaman içerisinde hem imkanlarımızı hem de sığır sayımızı artırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

