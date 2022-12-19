https://sputniknews.com.tr/20221219/trabzonspor-baskani-agaoglu-fenerbahce-macini-kazanarak-sampiyonluga-tum-camiamizla-yuruyecegiz-1064748238.html

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluğa tüm camiamızla yürüyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluğa tüm camiamızla yürüyeceğiz

Başkan Ağaoğlu, Fenerbahçe maçını kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını söyledi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

trabzonspor

fenerbahçe

maç

ahmet ağaoğlu

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe maçına ilişkin düşüncelerini açıkladı.Ağaoğlu, Trabzonspor'un görev yaptıkları tüm sezonlarda yarışmacı kimliğini koruduğunu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıklarını, ezeli rakiplerine çok ciddi üstünlük kurarak taraftarlarının göğsünü kabarttıklarını belirtti.Başarının salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarla olmayacağını aktaran Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlik olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.Ağaoğlu, yaşadıkları süreçte camianın kendilerini yalnız bırakmayarak başarıda önemli pay sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221204/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglu-ali-kocun-sozlerine-cevap-verdi-1064144904.html

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trabzonspor, fenerbahçe, maç, ahmet ağaoğlu