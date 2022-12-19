https://sputniknews.com.tr/20221219/trabzonspor-baskani-agaoglu-fenerbahce-macini-kazanarak-sampiyonluga-tum-camiamizla-yuruyecegiz-1064748238.html
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluğa tüm camiamızla yürüyeceğiz
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluğa tüm camiamızla yürüyeceğiz
Başkan Ağaoğlu, Fenerbahçe maçını kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını söyledi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T12:39+0300
2022-12-19T12:39+0300
2022-12-19T12:43+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
maç
ahmet ağaoğlu
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe maçına ilişkin düşüncelerini açıkladı.Ağaoğlu, Trabzonspor'un görev yaptıkları tüm sezonlarda yarışmacı kimliğini koruduğunu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıklarını, ezeli rakiplerine çok ciddi üstünlük kurarak taraftarlarının göğsünü kabarttıklarını belirtti.Başarının salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarla olmayacağını aktaran Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlik olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.Ağaoğlu, yaşadıkları süreçte camianın kendilerini yalnız bırakmayarak başarıda önemli pay sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221204/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglu-ali-kocun-sozlerine-cevap-verdi-1064144904.html
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trabzonspor, fenerbahçe, maç, ahmet ağaoğlu
trabzonspor, fenerbahçe, maç, ahmet ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluğa tüm camiamızla yürüyeceğiz
12:39 19.12.2022 (güncellendi: 12:43 19.12.2022) Abone ol
Başkan Ağaoğlu, Fenerbahçe maçını kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe maçına ilişkin düşüncelerini açıkladı.
Ağaoğlu, Trabzonspor'un görev yaptıkları tüm sezonlarda yarışmacı kimliğini koruduğunu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıklarını, ezeli rakiplerine çok ciddi üstünlük kurarak taraftarlarının göğsünü kabarttıklarını belirtti.
Başarının salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarla olmayacağını aktaran Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlik olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.
Ağaoğlu, yaşadıkları süreçte camianın kendilerini yalnız bırakmayarak başarıda önemli pay sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Camiamızdan beklentimiz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklere aynı kararlılıkla devam etmeleri ve bizleri daha büyük başarılar için motive etmeleridir. Yaşadığımız süreçte tüm camiamız bu konuda bizleri yalnız bırakmamış, bir olmamızı, birlik olmamızı ve sloganlarımız arasında yerini alan yan yana durma başarısını göstererek gelen başarıda önemli pay sahibi olmuştur. Dünya Kupası arası sonrası lig yarışına önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile başlıyoruz. Maçı kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz."