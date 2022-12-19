https://sputniknews.com.tr/20221219/tasarimci-bozal-renk-incelenmesi-gereken-bilimsel-bir-konudur-1064761177.html

Tasarımcı Bozal: Renk incelenmesi gereken bilimsel bir konudur

Tasarımcı Bozal: Renk incelenmesi gereken bilimsel bir konudur

Tasarımcı Bozal, “Renk incelenmesi gereken bilimsel bir konudur. Renk olmasaydı her şey siyah-beyaz olurdu. Bu da hiç keyifli olmazdı” dedi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:37+0300

2022-12-19T16:37+0300

2022-12-19T16:37+0300

tasarım

renk

siyah

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Tasarımcı Dilek Yıldırım Bozal, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Rengin asırlar boyu insan hayatında, sanatta, doğadaki yeri, işlevi ve hayatımıza olan etkisinin incelendiği Dilek Yıldırım Bozal’ın uzun süren araştırmalarının ve çalışmalarının derlendiği 'Tasarımda Rengin İşlevi' kitabı raflarda yerini aldı.Bozal, “Bu kitabın amacı renk reçeteleri önermek değil. Tasarımda renk sorununa yaklaşımlar için bir kaynakça yaratacağını düşündüğüm kitabımı; hayatın her alanında rengi daha yakından tanımak, anlamak sanatta ve endüstride kullanılma modellerini tanımlamak üzere kaleme aldım. Tüm bu araştırmaları yaptığım süre boyunca, hayatımızda olduğu kadar tasarımda rengin gerekliliğini, içerik ve oranın ne kadar değerli olduğunu, renk üzerinden temel sanat ve bilim kavramlarını değerlendirmenin önemini bir kez daha kavradım .Okuyucu ile renk algoritmaları üzerinden kuracağımız bağın gücüne inanıyorum” dedi.“İnsanın var oluşundan beri renk önemlidir” diyen Bozal şöyle devam etti: Bozal, “Renk olmasaydı her şey siyah-beyaz olurdu. Bu da hiç keyifli olmazdı. Renk, incelenmesi gereken bilimsel bir konudur. Heleki tasarımda kullanılma alanları da önemli. Bilinçli şekilde rengi ele almak, kullanmak gerekir. Ülkemizde ‘Önümüzdeki sezonun renkleri ne olacak?’ şeklinde hep magazinlerde renklerin ele alındığını görüyoruz. Bunlar da zaten yurtdışında belirleniyor” şeklinde konuştu.

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2022

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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tasarım, renk, siyah