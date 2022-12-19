https://sputniknews.com.tr/20221219/taksimde-ticari-taksiler-denetlendi-devletimiz-dogru-yapiyor-1064768873.html
Taksim'de ticari taksiler denetlendi: 'Devletimiz doğru yapıyor'
Taksim'de ticari taksiler denetlendi: 'Devletimiz doğru yapıyor'
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde taksi şoförlerine... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T21:19+0300
2022-12-19T21:19+0300
2022-12-19T21:19+0300
yaşam
taksi
denetleme
ceza
para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan taksilere belge kontrolü yapılarak, araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.Denetim noktasında belgeleri kontrol edilen bir taksi sürücüsü, "Devletimiz doğru yapıyor. Denetlesinler, yolcu seçen çok fazla taksici var" ifadelerini kullandı.Öte yandan denetim esnasında kısa mesafe yolcu seçtiği öğrenilen bir taksiciye bin 823 TL ceza kesildi ve taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Ticari taksilere yönelik denetimde 8 sürücüye ehliyet ve emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle bin 568 lira ceza kesilirken, 1 sürücüye ise cam filminden dolayı 427 TL ceza yazıldı.
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taksi, denetleme, ceza, para cezası
taksi, denetleme, ceza, para cezası
Taksim'de ticari taksiler denetlendi: 'Devletimiz doğru yapıyor'
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde taksi şoförlerine emniyet kemeri takmama, cam filmi gibi nedenlerden ceza yazılırken, bir taksi sürücüsü "Devletimiz doğru yapıyor, denetlesinler" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan taksilere belge kontrolü yapılarak, araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.
Denetim noktasında belgeleri kontrol edilen bir taksi sürücüsü, "Devletimiz doğru yapıyor. Denetlesinler, yolcu seçen çok fazla taksici var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan denetim esnasında kısa mesafe yolcu seçtiği öğrenilen bir taksiciye bin 823 TL ceza kesildi ve taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Ticari taksilere yönelik denetimde 8 sürücüye ehliyet ve emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle bin 568 lira ceza kesilirken, 1 sürücüye ise cam filminden dolayı 427 TL ceza yazıldı.