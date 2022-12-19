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https://sputniknews.com.tr/20221219/tahranda-hava-kirliligi-kirmizi-alarm-seviyesinde-1064736900.html
Tahran'da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesinde
Tahran'da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesinde
İran'ın başkenti Tahran'da sağlıksız hava koşulları nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Kent, yoğun hava... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T01:36+0300
2022-12-19T01:36+0300
dünya
tahran
iran
kırmızı alarm
hava kirliliği
ortadoğu
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İran’ın 8.5 milyonu aşkın nüfusa sahip başkenti Tahran’da, 'kırmızı alarm' seviyesine ulaşan hava kirliliği sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Hava kirliliği Tahran’ın kuzey bölgelerinde 'hassas gruplar için sağlıksız' (turuncu), güney bölgelerinde ise 'tüm gruplar için sağlıksız' (kırmızı) seviyede seyrediyor.Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü. Elektronik aletlerin satıldığı, döviz bürolarının bulunduğu ve genelde kalabalık olan Cumhuri Caddesi’nde de yoğunluğun belirgin olarak azalması dikkati çekti.Araç trafiğinde ise beklenen azalma olmadı. Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısına ve Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satılmayacağını açıklamasına rağmen sürücüler caddeleri boş bırakmadı.Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi de yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir silüete büründü.Okullar tatil Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı. Dün yapılan açıklama da okulların salı günü akşamına kadar tatil edildiği duyurulmuştu.Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:0-50 arası 'temiz hava' (yeşil), 51-100 'orta' (sarı), 101-150 'hassas gruplar için sağlıksız' (turuncu), 151-200 'sağlıksız' (kırmızı), 201-300 'çok sağlıksız' (mor), 301-500 'tehlikeli' (kahverengi).
https://sputniknews.com.tr/20221122/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-elburz-ve-tahranda-okullar-tatil-edildi-1063729590.html
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tahran, iran, kırmızı alarm, hava kirliliği, ortadoğu
tahran, iran, kırmızı alarm, hava kirliliği, ortadoğu

Tahran'da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesinde

01:36 19.12.2022
© AAİran'ın başkenti Tahran'da sağlıksız hava koşulları nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Kent, yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanıklaşmaya devam ediyor.
İran'ın başkenti Tahran'da sağlıksız hava koşulları nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Kent, yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanıklaşmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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İran'ın başkenti Tahran'da sağlıksız hava koşulları nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Kent, yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanıklaşmaya devam ediyor.
İran’ın 8.5 milyonu aşkın nüfusa sahip başkenti Tahran’da, 'kırmızı alarm' seviyesine ulaşan hava kirliliği sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Hava kirliliği Tahran’ın kuzey bölgelerinde 'hassas gruplar için sağlıksız' (turuncu), güney bölgelerinde ise 'tüm gruplar için sağlıksız' (kırmızı) seviyede seyrediyor.
Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü. Elektronik aletlerin satıldığı, döviz bürolarının bulunduğu ve genelde kalabalık olan Cumhuri Caddesi’nde de yoğunluğun belirgin olarak azalması dikkati çekti.
Araç trafiğinde ise beklenen azalma olmadı. Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısına ve Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satılmayacağını açıklamasına rağmen sürücüler caddeleri boş bırakmadı.
Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi de yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir silüete büründü.

Okullar tatil

Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı. Dün yapılan açıklama da okulların salı günü akşamına kadar tatil edildiği duyurulmuştu.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası 'temiz hava' (yeşil), 51-100 'orta' (sarı), 101-150 'hassas gruplar için sağlıksız' (turuncu), 151-200 'sağlıksız' (kırmızı), 201-300 'çok sağlıksız' (mor), 301-500 'tehlikeli' (kahverengi).
İran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
DÜNYA
İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi
22 Kasım, 21:23
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