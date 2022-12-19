https://sputniknews.com.tr/20221219/sarkici-gokhan-ozen-kalp-krizi-gecirdi-1064744369.html

Şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi

Bir süredir Los Angeles'ta yaşayan şarkıcı Gökhan Özen, kalp krizi geçirdi. Bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilen Özen, son durumuyla... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T11:20+0300

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yaşam

gökhan özen

kalp krizi

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Aramazsan Arama', 'Budala', 'Vah Vah' gibi şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.Amerika'da yaşayan Gökhan Özen paylaşımında; "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, sözlerine "Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" diye devam etti.

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Sputnik Türkiye

gökhan özen, kalp krizi