https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-yunanistanin-s-300-hava-savunma-sistemlerini-ukraynaya-verme-planlari-provokatif-1064761071.html

Rusya: Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planları provokatif

Rusya: Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planları provokatif

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın elindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planlarının provokatif olduğunu... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:31+0300

2022-12-19T16:31+0300

2022-12-19T16:31+0300

ukrayna krizi

yunanistan

rusya

s-300

ukrayna

mariya zaharova

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Yunan hükümetinin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri almaları karşılığında Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemlerini Kiev'e vermeye hazır olduklarını son dönemde daha sık dillendirmeye başladığını belirten Zaharova, "S-300 ve diğer Rus/Sovyet yapımı sistemleri Kiev rejimine tedarik etmeye yönelik provokatif planları, Rusya'ya karşı aleni düşmanlık eylemleri olarak değerlendiriyoruz" dedi.Rusya ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği anlaşmasının ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri amaçlı ürünlerin tedarikine ilişkin anlaşmanın hükümlerinin kaba şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Zaharova, zira bu anlaşmaların Yunanistan'ın Rusya'dan bu çerçevede aldığı silahları Moskova'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere vermesini kesin olarak yasakladığının altını çizdi.Zaharova, anlaşmaların hükümlerinin ihlal edilmesinin kaçınılmaz olarak ciddi sonuçlar doğuracağı ve Kiev'e gönderilen tüm silahların Rusya tarafından vurulacağı uyarısında da bulunarak bunların sonucunda Yunanistan'ın savunma kapasitesinin zayıflayacağını da sözlerine ekledi.

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yunanistan, rusya, s-300, ukrayna, mariya zaharova