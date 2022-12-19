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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-yunanistanin-s-300-hava-savunma-sistemlerini-ukraynaya-verme-planlari-provokatif-1064761071.html
Rusya: Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planları provokatif
Rusya: Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planları provokatif
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın elindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planlarının provokatif olduğunu... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T16:31+0300
2022-12-19T16:31+0300
ukrayna krizi
yunanistan
rusya
s-300
ukrayna
mariya zaharova
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Yunan hükümetinin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri almaları karşılığında Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemlerini Kiev'e vermeye hazır olduklarını son dönemde daha sık dillendirmeye başladığını belirten Zaharova, "S-300 ve diğer Rus/Sovyet yapımı sistemleri Kiev rejimine tedarik etmeye yönelik provokatif planları, Rusya'ya karşı aleni düşmanlık eylemleri olarak değerlendiriyoruz" dedi.Rusya ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği anlaşmasının ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri amaçlı ürünlerin tedarikine ilişkin anlaşmanın hükümlerinin kaba şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Zaharova, zira bu anlaşmaların Yunanistan'ın Rusya'dan bu çerçevede aldığı silahları Moskova'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere vermesini kesin olarak yasakladığının altını çizdi.Zaharova, anlaşmaların hükümlerinin ihlal edilmesinin kaçınılmaz olarak ciddi sonuçlar doğuracağı ve Kiev'e gönderilen tüm silahların Rusya tarafından vurulacağı uyarısında da bulunarak bunların sonucunda Yunanistan'ın savunma kapasitesinin zayıflayacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/yunanistan-nato-toplantisinda-ankarayi-rusya-yaptirimlarini-delerek-kazanc-elde-etmekle-sucladi--1063298819.html
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yunanistan, rusya, s-300, ukrayna, mariya zaharova
yunanistan, rusya, s-300, ukrayna, mariya zaharova

Rusya: Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planları provokatif

16:31 19.12.2022
© Sputnik / Pavel LisitsynRus ordusunun en güçlü silahları
Rus ordusunun en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın elindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme planlarının provokatif olduğunu vurguladı.
Yunan hükümetinin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri almaları karşılığında Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemlerini Kiev'e vermeye hazır olduklarını son dönemde daha sık dillendirmeye başladığını belirten Zaharova, "S-300 ve diğer Rus/Sovyet yapımı sistemleri Kiev rejimine tedarik etmeye yönelik provokatif planları, Rusya'ya karşı aleni düşmanlık eylemleri olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Rusya ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği anlaşmasının ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri amaçlı ürünlerin tedarikine ilişkin anlaşmanın hükümlerinin kaba şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Zaharova, zira bu anlaşmaların Yunanistan'ın Rusya'dan bu çerçevede aldığı silahları Moskova'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere vermesini kesin olarak yasakladığının altını çizdi.
Zaharova, anlaşmaların hükümlerinin ihlal edilmesinin kaçınılmaz olarak ciddi sonuçlar doğuracağı ve Kiev'e gönderilen tüm silahların Rusya tarafından vurulacağı uyarısında da bulunarak bunların sonucunda Yunanistan'ın savunma kapasitesinin zayıflayacağını da sözlerine ekledi.
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