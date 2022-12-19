https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-ve-cinden-dogu-cin-denizinde-tatbikat-1064768221.html
Rusya ve Çin’den Doğu Çin Denizi'nde tatbikat
Rusya ve Çin’den Doğu Çin Denizi'nde tatbikat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin’in 21-27 Aralık’ta Doğu Çin Denizi'nde füze ve topçu atışlarının icra edileceği Deniz Etkileşimi 2022 adlı tatbikatı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T20:49+0300
2022-12-19T20:49+0300
2022-12-19T20:49+0300
dünya
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doğu çin denizi
tatbikat
ortak askeri tatbikat
ortak tatbikat
askeri tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin, Doğu Çin Denizi'nde füze ve topçu atışlarının icra edileceği deniz tatbikatı düzenleyecek, Denizcilik Etkileşimi 2022 adlı tatbikat 21-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.Açıklamaya göre Rusya Pasifik Filosunun savaş gemilerinden oluşan grup, tatbikatlara katılmak için Rusya’nın doğusundaki Vladivostok'tan yola çıktı, tatbikata Varyag kruvazörü, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, Aldar Tsıdenjapov ve Soverşennıy korvetleri katılacak. Çin tarafından ise tatbikatta iki muhrip ve iki devriye gemisi, bir kapsamlı ikmal gemisi ve bir dizel denizaltı devrede olacak.Tatbikatın aktif evresinde uygulamalı silah kullanımlı ortak denizaltı karşıtı eylemlerin yapılmasının da planlandığına dikkat çekilen açıklamada, manevraların başlıca hedefinin Rusya ile Çin arasındaki deniz işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ‘Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi’ olduğu vurgulandı.Ağustos 2023’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin katılacağı ortak tatbikatın Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yapılması planlanıyor. ‘Barış Misyonu’ adı verilen tatbikata Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan da katılacak.
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rusya, çin, doğu çin denizi, tatbikat, ortak askeri tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat
rusya, çin, doğu çin denizi, tatbikat, ortak askeri tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat
Rusya ve Çin’den Doğu Çin Denizi'nde tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin’in 21-27 Aralık’ta Doğu Çin Denizi'nde füze ve topçu atışlarının icra edileceği Deniz Etkileşimi 2022 adlı tatbikatı düzenleyeceklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin, Doğu Çin Denizi'nde füze ve topçu atışlarının icra edileceği deniz tatbikatı düzenleyecek, Denizcilik Etkileşimi 2022 adlı tatbikat 21-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
Açıklamaya göre Rusya Pasifik Filosunun savaş gemilerinden oluşan grup, tatbikatlara katılmak için Rusya’nın doğusundaki Vladivostok'tan yola çıktı, tatbikata Varyag kruvazörü, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, Aldar Tsıdenjapov ve Soverşennıy korvetleri katılacak. Çin tarafından ise tatbikatta iki muhrip ve iki devriye gemisi, bir kapsamlı ikmal gemisi ve bir dizel denizaltı devrede olacak.
Tatbikatın aktif evresinde uygulamalı silah kullanımlı ortak denizaltı karşıtı eylemlerin yapılmasının da planlandığına dikkat çekilen açıklamada, manevraların başlıca hedefinin Rusya ile Çin arasındaki deniz işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ‘Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi’ olduğu vurgulandı.
Ağustos 2023’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin katılacağı ortak tatbikatın Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yapılması planlanıyor. ‘Barış Misyonu’ adı verilen tatbikata Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan da katılacak.