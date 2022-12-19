https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-ve-belarus-savunma-bakanlari-ulkelerin-savunma-kabiliyetinin-guclendirilmesini-gorustu-1064765658.html
Rusya ve Belarus savunma bakanları ülkelerin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini görüştü
Rusya ve Belarus savunma bakanları ülkelerin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Belaruslu mevkidaşı Hrenin’in Minsk’te yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T19:24+0300
2022-12-19T19:24+0300
2022-12-19T19:24+0300
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rusya
belarus
viktor hrenin
şoygu
sergey şoygu
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko’nun yaptığı açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk’te yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Revenko, “Belarus ve Rusya savunma bakanları, askeri-teknik işbirliğinin ve iki devletin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı” ifadelerini kullandı.Revenko daha önce Şoygu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devşet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun iki ülkenin savunma bakanları ile birlikte yapacağı dar formatlı görüşmeye katılmak üzere Minsk’e geldiğini bildirmişti.
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rusya, belarus, viktor hrenin, şoygu, sergey şoygu, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, belarus, viktor hrenin, şoygu, sergey şoygu, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
Rusya ve Belarus savunma bakanları ülkelerin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini görüştü
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Belaruslu mevkidaşı Hrenin’in Minsk’te yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko’nun yaptığı açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk’te yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Revenko, “Belarus ve Rusya savunma bakanları, askeri-teknik işbirliğinin ve iki devletin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı” ifadelerini kullandı.
Revenko daha önce Şoygu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devşet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun iki ülkenin savunma bakanları ile birlikte yapacağı dar formatlı görüşmeye katılmak üzere Minsk’e geldiğini bildirmişti.