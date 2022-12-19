https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-yonunde-ilerleyerek-daha-avantajli-mevzilere-gecti---1064757402.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde ilerleyerek daha avantajlı mevzilere geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk yönünde ilerleyerek daha avantajlı mevzilere geçti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönünde ilerledikleri sırada daha avantajlı mevzilere geçtiklerini, düşmanın... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T15:19+0300

2022-12-19T15:19+0300

2022-12-19T15:36+0300

ukrayna krizi

rusya

igor konaşenkov

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da yürütmeye devam ettiği özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri aktardı. Rus askerlerin Donetsk yönünde ilerledikleri sırada daha avantajlı mevzilere geçtiklerine dikkat çeken Konaşenkov, düşmanın çatışmalı keşif girişimlerinin topçu atışları ile önlendiğini ifade etti. Rus komutan, bu yönde düşmanın bir günlük kayıplarının 130’un üzerinde asker, iki tank, üç zırhlı muharebe aracı ve üç otomobil olduğu bilgisini verdi.Kupyansk yönünde Harkov Bölgesi’nde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve askeri teçhizatın biriktiği bölgelerde Rus topçuları tarafından düzenlenen atış sonucu 20'nin üzerinde Ukraynalı askerin, bir piyade muharebe aracının ve iki otomobilin etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise LHC’nin iki bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin vurulduğunu dile getirdi. LHC’de ayrıca Rozovka yerleşiminde Ukrayna’nın dört sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, “Krasnıy Liman yönünde düşmanın toplam kayıpları 70’e yakın Ukraynalı asker, iki zırhlı muharebe aracı ve iki pikap oldu” ifadelerini kullandı. Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde ise Rus birliklerinin topçu atışları ve yoğun eylemleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) üç yerleşim bölgesinde beyhude saldırı girişiminde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı ile 108. Bölgesel Savunma Tugayı’nın yenilgiye uğratıldığı bilgisini verdi. DHC’deki Nikolskoye yerleşim bölgesinde Ukrayna’nın iki sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken komutan, Ukrayna ordusunun bu yönde 80’e yakın asker, iki zırhlı muharebe aracı ve üç pikap kaybettiğini ifade etti.Herson Bölgesi’nde ve DHC’de Ukrayna ordu birliklerinin konuşlandığı bölgelerin taktik uçaklarla, füze ve topçu kuvvetleri ile vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 139 bölgede atış mevzilerindeki 56 topçu birimini, insan gücünü ve askeri teçhizatını vurduğu bilgisini verdi. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise bir günde LHC, DHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait 8 insansız hava aracını vurduklarını, ayrıca DHC, LHC ve Zaporojye Bölgesi’nde HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 6 merminin önlendiğini vurguladı.

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