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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-ordusu-belarusta-taktik-tatbikatlar-yapacak-1064753715.html
Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak
Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak
Rusya Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç kurulması kapsamında Belarus'a intikal eden Rus askerlerin bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T13:56+0300
2022-12-19T13:56+0300
ukrayna krizi
belarus
rusya
tatbikat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus'taki Rus askerlerin yoğun askeri eğitimden geçtiği ve askeri koordinasyon temposunun yüksek olduğu açıklandı.Rus güçlerin tabur düzeyinde taktik tatbikatlar yapacağını belirten bakanlık, birliklerin muharebe kapasitesine ve muharebeye hazırlık durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin tatbikatların ardından son koordinasyon aşamasında yapılacağını kaydetti.Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html
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belarus, rusya, tatbikat
belarus, rusya, tatbikat

Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak

13:56 19.12.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç kurulması kapsamında Belarus'a intikal eden Rus askerlerin bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus'taki Rus askerlerin yoğun askeri eğitimden geçtiği ve askeri koordinasyon temposunun yüksek olduğu açıklandı.
Rus güçlerin tabur düzeyinde taktik tatbikatlar yapacağını belirten bakanlık, birliklerin muharebe kapasitesine ve muharebeye hazırlık durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin tatbikatların ardından son koordinasyon aşamasında yapılacağını kaydetti.
Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
SAVUNMA
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür
11 Aralık, 22:39
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