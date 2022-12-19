https://sputniknews.com.tr/20221219/rusya-ordusu-belarusta-taktik-tatbikatlar-yapacak-1064753715.html
Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak
Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak
Rusya Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç kurulması kapsamında Belarus'a intikal eden Rus askerlerin bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T13:56+0300
2022-12-19T13:56+0300
2022-12-19T13:56+0300
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belarus
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tatbikat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus'taki Rus askerlerin yoğun askeri eğitimden geçtiği ve askeri koordinasyon temposunun yüksek olduğu açıklandı.Rus güçlerin tabur düzeyinde taktik tatbikatlar yapacağını belirten bakanlık, birliklerin muharebe kapasitesine ve muharebeye hazırlık durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin tatbikatların ardından son koordinasyon aşamasında yapılacağını kaydetti.Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html
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Rusya ordusu, Belarus'ta taktik tatbikatlar yapacak
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Rusya Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç kurulması kapsamında Belarus'a intikal eden Rus askerlerin bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus'taki Rus askerlerin yoğun askeri eğitimden geçtiği ve askeri koordinasyon temposunun yüksek olduğu açıklandı.
Rus güçlerin tabur düzeyinde taktik tatbikatlar yapacağını belirten bakanlık, birliklerin muharebe kapasitesine ve muharebeye hazırlık durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin tatbikatların ardından son koordinasyon aşamasında yapılacağını kaydetti.
Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.