Rus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
12:42 19.12.2022 (güncellendi: 12:43 19.12.2022)
© Sputnik / Turan SalcıRus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün 6’ncı yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürülmesinin üzerinden tam 6 yıl geçti.
© Sputnik / Turan SalcıRus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
Rus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
Hem Türk ve Rus yetkililerce hem de mahkemenin gerekçeli kararında bu suikastın temel hedeflerinden birinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması olduğu vurgulandı.
Andrey Karlov, ölümünün altıncı yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
© Sputnik / Turan SalcıRus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
Rus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Belarus Büyükelçisi Victor Rybak, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
© Sputnik / Turan SalcıRus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
Rus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti: Ankara’da anma töreni düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
Büyükelçi Yerhov burada yaptığı konuşmada, Karlov'un projelerinin devam ettiğini söyledi. Etkinlik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir konseri ile sona erdi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, anma töreni konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün burada, dostumuz, sevgili meslektaşımız Andrey Gennadievich Karlov'un anısını yad etmek için bir araya geldik. Alçak kurşunların harika bir insanın hayatını sona erdirmesinin üzerinden altı yıl geçti. Her yıl 19 Aralık'ta burada toplandığımızda, hava hiçbir zaman güzel olmuyor. Görünüşe göre doğa da böyle bir insanın aramızdan ayrılmasına üzülüyor. Bu, onun davasını, mirasını nasıl devam ettirdiğimizi düşünmemiz için bir sebep, başarılı olduğumuza inanmak istiyorum. Onun davası Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TürkAkım doğalgaz boru hattı, ülkelerimizin liderlerinin gündeminde olan enerji ve doğalgaz sektörlerindeki projeler. Onun davası, ülkelerimiz arasındaki rekor ticaret hacmidir. Onun sadece burada büyükelçilikte değil, Türkiye'de, Ankara'da anılıyor olması önemlidir. Nereye gidersem gideyim hep onu hatırlıyorlar, ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Sadece görev aşkı açısından değil, aynı zamanda kalbinin sesi (güzelliği) açısından da. Bu yıldönümünün arifesinde sanatçı Hakan Eken bize başvurarak Andrei Gennadievich'in portresini teslim etti, biz de bu portreyi eşine göndereceğiz."
Karlov suikastı davasında 5 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı
Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görümeye başlandı.
Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı.
Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararında suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.
Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:
“Her üç eylemin amacının aynı olduğu, amacın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmektir. Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğudur.”