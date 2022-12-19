https://sputniknews.com.tr/20221219/rt-savas-muhabirleri-odulleri-jurisi-ozel-operasyon-ile-ilgili-en-iyi-roportajlari-secti-1064769080.html
RT savaş muhabirleri ödülleri jürisi, özel operasyon ile ilgili en iyi röportajları seçti
RT savaş muhabirleri ödülleri jürisi, özel operasyon ile ilgili en iyi röportajları seçti
Russia Today (RT), kriz bölgelerinde görev yapan ve en iyi çalışmaları sunan gazetecilere verilen Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri jürisinin... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T21:37+0300
2022-12-19T21:37+0300
2022-12-19T21:37+0300
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RT tarafından yapılan açıklamada, 2017’de Suriye’de öldürülen gazeteci Haled el Hatib anısına düzenlenen Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için bu yılki en iyi çalışmaları sunan gazetecilerin belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, “Kazananlar, İzvestiya ve Komsomolskaya Pravda, TOK Stüdyo ve RIA Novosti haber ajansının savaş muhabirleri oldu. RT televizyonu, bu ödülleri 2017’de Suriye’de öldürülen gazeteci Haled el Hatib anısına düzenledi. Bu yıl Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için Ukrayna’daki özel askeri operasyon ile ilgili çalışmalar aday oldu” ifadelerine yer verildi.‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma (video)’ dalındaki ödülü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolskiy bölgesindeki manastırdan sivillerin sürekli bombardımanlar altında yapılan tahliyesini anlatan ‘Manastırda Cehennem ve Cennet’ röportajıyla Valentin Truşnin (İzvestiya gazetesi / REN TV kanalı (Rusya)) kazandı.‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma (metin)’ dalındaki ödülü, operasyonun ilk gününde Kiev bölgesindeki bir havalimanına indirilen ve bir ay boyunca bombardımanlar altında savunma yapan Rus paraşütçüleri anlatan ‘Kiev Yakınında Çatışmalar: Gostomel Kahramanları’ röportajıyla gazeteci Aleksandr Kots (Komsomolskaya Pravda (Rusya) kazandı.‘En iyi çalışma: İnsani Misyon (video)’ dalında, ölüm, açlık ve yoksulluk ile karşılaşan ancak manevi güçlerini korumayı başaran Mariupol kentinin sakinlerini anlatan ‘Barışçıllar’ belgeseliyle Regina Orehova (TOK Stüdyo, Russia Today medya grubu (Rusya)) birinci oldu.‘En iyi çalışma: İnsani Misyon (metin)’ dalında, Ukraynalı askerlerin geri çekilirken acımasızca bombaladığı Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Popasnaya kentinin orada kalan sakinleri ile yaptığı ‘Onlar Dönebilir’ belgeseliyle Mariya Marikyan (RIA Novosti (Rusya)) birinci oldu.Etkinliğin düzenlendiği ilk yıl ödüller Irak, İrlanda ve Singapur’dan katılımcılara gitmişti. Jüride Rus ve yabancı gazeteciler yer almıştı. 2019 yılında 25 ülkeden içerikle başvuru yapılmıştı. Ödüller Suriye, Irak ve Libya’daki krizleri anlatan Rusya, ABD, İtalya ve Hindistan’dan gazetecilere gitmişti. 2020 ödüllerinin kazananları Rusya, Suriye ve Hindistan’dan savaş muhabirleri, 2021 ödüllerinin kazananları ise Rusya, ABD ve Yemen'den savaş muhabirleri olmuştu.Haled el Hatib 25 yaşında Suriye’nin Humus vilayetinde militanların füze saldırısı neticesinde hayatını kaybetmişti. El Hatib, Suriye hükümet güçleri ve militanlar arasındaki çatışmaları takip ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında el Hatib’e ‘cesaret madalyası’ ile ödüllendirilmesi talimatı vermiş, madalya gazetecinin ailesine takdim edilmişti.
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rusya, rt, russia today (rt), yarışma, ödül
rusya, rt, russia today (rt), yarışma, ödül
RT savaş muhabirleri ödülleri jürisi, özel operasyon ile ilgili en iyi röportajları seçti
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Russia Today (RT), kriz bölgelerinde görev yapan ve en iyi çalışmaları sunan gazetecilere verilen Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri jürisinin kazananları belirlediğini bildirdi.
RT tarafından yapılan açıklamada, 2017’de Suriye’de öldürülen gazeteci Haled el Hatib anısına düzenlenen Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için bu yılki en iyi çalışmaları sunan gazetecilerin belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Kazananlar, İzvestiya ve Komsomolskaya Pravda, TOK Stüdyo ve RIA Novosti haber ajansının savaş muhabirleri oldu. RT televizyonu, bu ödülleri 2017’de Suriye’de öldürülen gazeteci Haled el Hatib anısına düzenledi. Bu yıl Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için Ukrayna’daki özel askeri operasyon ile ilgili çalışmalar aday oldu” ifadelerine yer verildi.
‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma (video)’ dalındaki ödülü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Nikolskiy bölgesindeki manastırdan sivillerin sürekli bombardımanlar altında yapılan tahliyesini anlatan ‘Manastırda Cehennem ve Cennet’ röportajıyla Valentin Truşnin (İzvestiya gazetesi / REN TV kanalı (Rusya)) kazandı.
‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma (metin)’ dalındaki ödülü, operasyonun ilk gününde Kiev bölgesindeki bir havalimanına indirilen ve bir ay boyunca bombardımanlar altında savunma yapan Rus paraşütçüleri anlatan ‘Kiev Yakınında Çatışmalar: Gostomel Kahramanları’ röportajıyla gazeteci Aleksandr Kots (Komsomolskaya Pravda (Rusya) kazandı.
‘En iyi çalışma: İnsani Misyon (video)’ dalında, ölüm, açlık ve yoksulluk ile karşılaşan ancak manevi güçlerini korumayı başaran Mariupol kentinin sakinlerini anlatan ‘Barışçıllar’ belgeseliyle Regina Orehova (TOK Stüdyo, Russia Today medya grubu (Rusya)) birinci oldu.
‘En iyi çalışma: İnsani Misyon (metin)’ dalında, Ukraynalı askerlerin geri çekilirken acımasızca bombaladığı Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Popasnaya kentinin orada kalan sakinleri ile yaptığı ‘Onlar Dönebilir’ belgeseliyle Mariya Marikyan (RIA Novosti (Rusya)) birinci oldu.
Etkinliğin düzenlendiği ilk yıl ödüller Irak, İrlanda ve Singapur’dan katılımcılara gitmişti. Jüride Rus ve yabancı gazeteciler yer almıştı. 2019 yılında 25 ülkeden içerikle başvuru yapılmıştı. Ödüller Suriye, Irak ve Libya’daki krizleri anlatan Rusya, ABD, İtalya ve Hindistan’dan gazetecilere gitmişti. 2020 ödüllerinin kazananları Rusya, Suriye ve Hindistan’dan savaş muhabirleri, 2021 ödüllerinin kazananları ise Rusya, ABD ve Yemen'den savaş muhabirleri olmuştu.
Haled el Hatib 25 yaşında Suriye’nin Humus vilayetinde militanların füze saldırısı neticesinde hayatını kaybetmişti. El Hatib, Suriye hükümet güçleri ve militanlar arasındaki çatışmaları takip ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında el Hatib’e ‘cesaret madalyası’ ile ödüllendirilmesi talimatı vermiş, madalya gazetecinin ailesine takdim edilmişti.