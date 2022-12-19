Putin: Rusya-Belarus ilişkilerinin gelişiminde önceliğimiz ekonomi
© SputnikVladimir Putin
© Sputnik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Minsk arasındaki ilişkilerde öncelikli alanın ekonomi olduğunu vurguladı.
Minsk ziyaretinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'un ikili ilişkilerde ekonomiye öncelik verdiğini söyledi.
İki ülkenin son dönemde güvenlik ve uluslararası arenada işbirliği konularına da önemli bir ağırlık verdiğine dikkat çeken Putin, ilişkilerin bu alandaki gelişiminden memnuniyet duyduklarını belirtti.
2021 yılında Rusya-Belarus ticaret hacminin üçte bir oranında artarak 38.5 milyar dolara yükseldiğini, 2022'nin ilk 10 ayında da hacmin yüzde 10 arttığını anlatan Putin, geçen yıl kırılan rekorun bu sene geride bırakılacağını ve artık ticaret hacminin 40 milyar dolar bandının üzerinde olacağını söyledi.
Putin, Rusya ve Belarus'un askeri alandaki işbirliğinin silah tedarikinin ötesine geçtiğinin altını çizerek askeri-teknik alandaki ortak geliştirmelerin ve işbirliğin gelecek vaat ettiğini ekledi.
İki ülkenin son dönemde güvenlik ve uluslararası arenada işbirliği konularına da önemli bir ağırlık verdiğine dikkat çeken Putin, ilişkilerin bu alandaki gelişiminden memnuniyet duyduklarını belirtti.
2021 yılında Rusya-Belarus ticaret hacminin üçte bir oranında artarak 38.5 milyar dolara yükseldiğini, 2022'nin ilk 10 ayında da hacmin yüzde 10 arttığını anlatan Putin, geçen yıl kırılan rekorun bu sene geride bırakılacağını ve artık ticaret hacminin 40 milyar dolar bandının üzerinde olacağını söyledi.
Putin, Rusya ve Belarus'un askeri alandaki işbirliğinin silah tedarikinin ötesine geçtiğinin altını çizerek askeri-teknik alandaki ortak geliştirmelerin ve işbirliğin gelecek vaat ettiğini ekledi.