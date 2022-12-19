https://sputniknews.com.tr/20221219/putin-ozel-operasyon-kahramanlarina-kirim-ve-moskova-bolgesinde-toprak-tahsis-edilmesini-onerdi-1064772220.html
Putin, özel operasyon kahramanlarına Kırım ve Moskova Bölgesi’nde toprak tahsis edilmesini önerdi
Putin, özel operasyon kahramanlarına Kırım ve Moskova Bölgesi’nde toprak tahsis edilmesini önerdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerler ve aile fertleri için ek sosyal destek önlemlerin alınması talimatını verdi. Belgede, Ukrayna’da süren özel... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T23:32+0300
2022-12-19T23:32+0300
2022-12-19T23:32+0300
dünya
rusya
kırım
moskova
sivastopol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_95156c3155fb9a55426dfdb10fbdbc7d.jpg
Putin’in imzaladığı talimatta Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol yönetimlerine özel askeri operasyon sırasında kahramanlıkları ile öne çıkan askerlere, ayrıca hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ücretsiz arsa tahsis etmeleri tavsiye edildi.Rusya Devlet Başkanı’nın imzaladığı talimatname yasal bilgilerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.Daha önce bu önlemin özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri erdemler için devlet ödülleri ve kurum nişanları ile ödüllendirilen Rus askerlere ek sosyal destek verilmesi için gerekli olduğu belirtilmişti.Operasyon kahramanlarına tahsis edilecek olan arsaların devlet ya da belediyelerin mülkiyetinde olması gerekiyor. Rusya hükümetine Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol'dan yetkililerle ilgili anlaşmaların imzalanmasını sağlama talimatı verildi.
rusya
moskova
sivastopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_db270ae74c522addb2d9abb5fdfc9359.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kırım, moskova, sivastopol
rusya, kırım, moskova, sivastopol
Putin, özel operasyon kahramanlarına Kırım ve Moskova Bölgesi’nde toprak tahsis edilmesini önerdi
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerler ve aile fertleri için ek sosyal destek önlemlerin alınması talimatını verdi. Belgede, Ukrayna’da süren özel askeri operasyonun kahramanlarına Kırım, Sivastopol ve Moskova Bölgesi’nde ücretsiz olarak arsa tahsis edilmesi öneriliyor.
Putin’in imzaladığı talimatta Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol yönetimlerine özel askeri operasyon sırasında kahramanlıkları ile öne çıkan askerlere, ayrıca hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ücretsiz arsa tahsis etmeleri tavsiye edildi.
Rusya Devlet Başkanı’nın imzaladığı talimatname yasal bilgilerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.
Daha önce bu önlemin özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri erdemler için devlet ödülleri ve kurum nişanları ile ödüllendirilen Rus askerlere ek sosyal destek verilmesi için gerekli olduğu belirtilmişti.
Operasyon kahramanlarına tahsis edilecek olan arsaların devlet ya da belediyelerin mülkiyetinde olması gerekiyor. Rusya hükümetine Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol'dan yetkililerle ilgili anlaşmaların imzalanmasını sağlama talimatı verildi.