https://sputniknews.com.tr/20221219/putin-ozel-operasyon-kahramanlarina-kirim-ve-moskova-bolgesinde-toprak-tahsis-edilmesini-onerdi-1064772220.html

Putin, özel operasyon kahramanlarına Kırım ve Moskova Bölgesi’nde toprak tahsis edilmesini önerdi

Putin, özel operasyon kahramanlarına Kırım ve Moskova Bölgesi’nde toprak tahsis edilmesini önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerler ve aile fertleri için ek sosyal destek önlemlerin alınması talimatını verdi. Belgede, Ukrayna’da süren özel... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T23:32+0300

2022-12-19T23:32+0300

2022-12-19T23:32+0300

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Putin’in imzaladığı talimatta Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol yönetimlerine özel askeri operasyon sırasında kahramanlıkları ile öne çıkan askerlere, ayrıca hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ücretsiz arsa tahsis etmeleri tavsiye edildi.Rusya Devlet Başkanı’nın imzaladığı talimatname yasal bilgilerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.Daha önce bu önlemin özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri erdemler için devlet ödülleri ve kurum nişanları ile ödüllendirilen Rus askerlere ek sosyal destek verilmesi için gerekli olduğu belirtilmişti.Operasyon kahramanlarına tahsis edilecek olan arsaların devlet ya da belediyelerin mülkiyetinde olması gerekiyor. Rusya hükümetine Moskova Bölgesi, Kırım ve Sivastopol'dan yetkililerle ilgili anlaşmaların imzalanmasını sağlama talimatı verildi.

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