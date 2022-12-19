https://sputniknews.com.tr/20221219/putin-lukasenko-ile-gorusmemiz-faydali-ve-zamaninda-oldu-1064769029.html
Putin: Lukaşenko ile görüşmemiz faydalı ve zamanında oldu
Putin: Lukaşenko ile görüşmemiz faydalı ve zamanında oldu
Rusya lideri Putin, bugün Minsk’te Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile yaptıkları görüşmeyi faydalı ve zamanında yapılan görüşme olarak tanımladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T21:34+0300
2022-12-19T21:34+0300
2022-12-19T21:48+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Minsk’te bir araya geldiği Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Lukaşenko’ya Minsk'i ziyaret daveti ve Rus delegasyonuna geleneksel olarak yapılan sıcak karşılama için teşekkür eden Putin, “Birbirimizi zaten oldukça sık görüyor gibiyiz. Yine de hükümetler ve çeşitli bakanlıklarımız, kurum ve servislerimizin bir yıl boyunca yaptıkları ortak çalışmanın sonuçlarını özetlemekle kalmayıp aynı zamanda sonraki adımları belirlemek açısından çok yararlı oldu” diye konuştu.Rusya ve Belarus’un yaptırımlarla birlikte mücadele ettiklerine ve bunu etkili bir şekilde yaptıklarına dikkat çekerek, “Dost olmayan devletlerin yaptırım baskılarına, Rusya ve Belarus’u küresel pazarlardan izole etme girişimlerine birlikte direniyoruz, yasa dışı kısıtlayıcı önlemlerin ülkelerimizin ekonomileri üzerindeki etkisini en aza indirecek adımları koordine ediyoruz” diye konuştu.Lukaşenko ile Rusya-Belarus ilişkilerinin ekonomi, kültür, güvenlik ve savunma alanındaki başlıca konularını ele aldıklarını anlatan Putin, tüm bunların dünya genelinde ve bölgede oluşan durumun dikkate alınarak değerlendirildiğini vurguladı.Bazı konuları çalışma yemeğinde görüşmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, “Ülkelerimiz, işbirliğini karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerinde geliştiren en yakın müttefik ve stratejik ortaklardır” vurgusunu yaptı.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, rusya
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, rusya
Putin: Lukaşenko ile görüşmemiz faydalı ve zamanında oldu
21:34 19.12.2022 (güncellendi: 21:48 19.12.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin, bugün Minsk’te Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile yaptıkları görüşmeyi faydalı ve zamanında yapılan görüşme olarak tanımladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Minsk’te bir araya geldiği Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lukaşenko’ya Minsk'i ziyaret daveti ve Rus delegasyonuna geleneksel olarak yapılan sıcak karşılama için teşekkür eden Putin, “Birbirimizi zaten oldukça sık görüyor gibiyiz. Yine de hükümetler ve çeşitli bakanlıklarımız, kurum ve servislerimizin bir yıl boyunca yaptıkları ortak çalışmanın sonuçlarını özetlemekle kalmayıp aynı zamanda sonraki adımları belirlemek açısından çok yararlı oldu” diye konuştu.
Rusya ve Belarus’un yaptırımlarla birlikte mücadele ettiklerine ve bunu etkili bir şekilde yaptıklarına dikkat çekerek, “Dost olmayan devletlerin yaptırım baskılarına, Rusya ve Belarus’u küresel pazarlardan izole etme girişimlerine birlikte direniyoruz, yasa dışı kısıtlayıcı önlemlerin ülkelerimizin ekonomileri üzerindeki etkisini en aza indirecek adımları koordine ediyoruz” diye konuştu.
Lukaşenko ile Rusya-Belarus ilişkilerinin ekonomi, kültür, güvenlik ve savunma alanındaki başlıca konularını ele aldıklarını anlatan Putin, tüm bunların dünya genelinde ve bölgede oluşan durumun dikkate alınarak değerlendirildiğini vurguladı.
Bazı konuları çalışma yemeğinde görüşmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, “Ülkelerimiz, işbirliğini karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerinde geliştiren en yakın müttefik ve stratejik ortaklardır” vurgusunu yaptı.