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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/putin-gida-ihracati-icin-yaptirimci-ulkelerin-sigorta-sirketleriyle-anlasma-imzalanmasina-onay-1064748482.html
Putin gıda ihracatı için yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleriyle anlaşma imzalanmasına onay verdi
Putin gıda ihracatı için yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleriyle anlaşma imzalanmasına onay verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sigorta şirketlerinin hasım ülke sayılan yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile gıda ve mineral gübre ihracatına... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T12:37+0300
2022-12-19T12:37+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
yaptırım
sigorta
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Rusya lideri Putin, Rus sigorta şirketlerinin Rusya’da hasım ülke kabul edilen yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile gıda ve mineral gübre ihracatı ile ilgili anlaşmalar imzalamasını olanak veren düzenlemeleri içeren yasayı kabul etti.Bu düzenlemelerin kabul edilmesinden önce geçerli olan tedbirler, Rus sigorta şirketlerinin yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile anlaşma imzalamalarını yasaklıyordu. Yeni düzenleme ile söz konusu şirketlerle sadece tahıl ve gübre ile ilgili sigorta anlaşmaları imzalamak mümkün olacak.Rus parlamenterler bu düzenlemenin, ‘Rus ihracatçıların sigorta bakımından desteklenmelerine yardım edeceğini ve üçüncü dünya ülkelerinde gıda kıtlığı yaşanması riskini azaltacağını’ söylüyor.Ukrayna’daki tahılın karadeniz limanlardan çıkarılıp dünya pazarlarına ulaştırılmasını düzenleyen anlaşma, temmuz ayında Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından imzalanmıştı. İstanbul’da imzalanan söz konusu anlaşma, Rus tahıl ile gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasını engelleyen uygulamaların da kaldırılmasını içeriyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-ulastirma-bakanligi-rus-tankerlerin-turk-bogazlarindan-gecisinde-herhangi-bir-sorun-yok--1064673513.html
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rusya, vladimir putin, yaptırım, sigorta
rusya, vladimir putin, yaptırım, sigorta

Putin gıda ihracatı için yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleriyle anlaşma imzalanmasına onay verdi

12:37 19.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sigorta şirketlerinin hasım ülke sayılan yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile gıda ve mineral gübre ihracatına ilişkin anlaşmalar imzalamasını imkan tanıyan yasayı onayladı. Söz konusu düzenlemeyle Rus ihracatçıların ürünleri korunmuş ve dünyada gıda kıtlığı yaşanması riski azaltılmış olacak.
Rusya lideri Putin, Rus sigorta şirketlerinin Rusya’da hasım ülke kabul edilen yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile gıda ve mineral gübre ihracatı ile ilgili anlaşmalar imzalamasını olanak veren düzenlemeleri içeren yasayı kabul etti.
Bu düzenlemelerin kabul edilmesinden önce geçerli olan tedbirler, Rus sigorta şirketlerinin yaptırımcı ülkelerin sigorta şirketleri ile anlaşma imzalamalarını yasaklıyordu. Yeni düzenleme ile söz konusu şirketlerle sadece tahıl ve gübre ile ilgili sigorta anlaşmaları imzalamak mümkün olacak.
Rus parlamenterler bu düzenlemenin, ‘Rus ihracatçıların sigorta bakımından desteklenmelerine yardım edeceğini ve üçüncü dünya ülkelerinde gıda kıtlığı yaşanması riskini azaltacağını’ söylüyor.
Ukrayna’daki tahılın karadeniz limanlardan çıkarılıp dünya pazarlarına ulaştırılmasını düzenleyen anlaşma, temmuz ayında Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından imzalanmıştı. İstanbul’da imzalanan söz konusu anlaşma, Rus tahıl ile gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasını engelleyen uygulamaların da kaldırılmasını içeriyordu.
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