Prens William eski sevgilisinin düğününe gitti

Galler Prensi William, cumartesi günü Gloucestershire'da eski sevgilisi Rose Farquhar'ın düğününe katıldı. William'ın, St Mary the Virgin kilisesinde George Gemmell ile evlenen Farquhar'ın düğününe eşi Kate Middleton’ı yanına almadan tek başına katıldığı görüldü. İkili, neredeyse tüm kraliyet mensuplarının devam ettiği prestijli Eton Koleji’ne devam etmişti. Ancak asıl yakınlaşmalarının Beaufort Polo Club'da olduğu biliniyor. O dönemlerde, Daily Mail'e göre, boş bir tarlada yakınlaşırken yakalandılar. Kısa aşklarının ardından Farquhar, Lee Strasberg Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi almak için New York'a taşındı ve daha sonra 2016'da 'The Voice UK' programında yer aldı.Bir yandan şarkıcılık yapmaya da devam eden Rose, aynı zamanda Rutland Düşesi'nin Belvoir Şatosu için özel projeler ve iş geliştirme direktörü.Öte yandan, ikilinin zaten görüşmeye devam ettikleri ve ortak arkadaş grubunda zaman zaman bir araya geldikleri belirtildi.

