https://sputniknews.com.tr/20221219/peskov-putin-minske-belarusu-ozel-askeri-harekata-cekmek-icin-gitmedi---1064762479.html

Peskov: Putin, Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmedi

Peskov: Putin, Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmediğini söyledi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:57+0300

2022-12-19T16:57+0300

2022-12-19T17:19+0300

rusya

belarus

dmitriy peskov

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

ukrayna krizi

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Minsk'i ziyaret eden Putin'in amacının Belarus'u özel askeri harekata doğrudan katılım konusunda ikna etmek olduğuna dair Batı basınında yer alan haberlere yanıt veren Peskov, söz konusu haberlerin 'aptalca bir uydurma' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Belarus'un Rusya'nın bir numaralı müttefiki ve partneri olduğunun altını çizen Peskov, "Belarus'la en gelişmiş entegrasyon rejimine sahibiz. Zira hiç kimse birbirini zorlamıyor. Herkes, halklarımızın ve Birlik Devleti'mizin çıkarlarına en uygun adımları atıyor. Rusya ve Belarus'un hararetli ve çalkantılı durum dikkate alınarak gündemde askeri meseleler de olacak" ifadelerini kullandı. 'Doğalgaz meselesi gündemde olacak' Peskov, Putin'in Lukaşenko'yla yapacağı görüşmede doğalgaz meselesinin de olacağını belirtti. Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Lukaşenko daha geçen hafta bu planı eleştirdi. Ortak gaz piyasası oluşturma planlarında geç kaldığımızı söyledi. Ancak burada bazı nüanslar var, bunlar elbette gündemde olacak. Genel olarak, elbette Belarus, doğalgaz açısından tamamen ayrıcalıklı koşullara sahip" dedi.Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, görüşmelere katılmak üzere Minsk’e geldi Öte yandan Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun iki ülkenin savunma bakanları ile birlikte yapacağı görüşmeye katılmak üzere Minsk’e geldiğini duyurdu.

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