Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/peskov-putin-minske-belarusu-ozel-askeri-harekata-cekmek-icin-gitmedi---1064762479.html
Peskov: Putin, Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmedi
Peskov: Putin, Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmediğini söyledi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T16:57+0300
2022-12-19T17:19+0300
rusya
belarus
dmitriy peskov
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762578_0:164:3051:1880_1920x0_80_0_0_c9771ff94cba916a2425313b3b23c72c.jpg
Minsk'i ziyaret eden Putin'in amacının Belarus'u özel askeri harekata doğrudan katılım konusunda ikna etmek olduğuna dair Batı basınında yer alan haberlere yanıt veren Peskov, söz konusu haberlerin 'aptalca bir uydurma' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Belarus'un Rusya'nın bir numaralı müttefiki ve partneri olduğunun altını çizen Peskov, "Belarus'la en gelişmiş entegrasyon rejimine sahibiz. Zira hiç kimse birbirini zorlamıyor. Herkes, halklarımızın ve Birlik Devleti'mizin çıkarlarına en uygun adımları atıyor. Rusya ve Belarus'un hararetli ve çalkantılı durum dikkate alınarak gündemde askeri meseleler de olacak" ifadelerini kullandı. 'Doğalgaz meselesi gündemde olacak' Peskov, Putin'in Lukaşenko'yla yapacağı görüşmede doğalgaz meselesinin de olacağını belirtti. Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Lukaşenko daha geçen hafta bu planı eleştirdi. Ortak gaz piyasası oluşturma planlarında geç kaldığımızı söyledi. Ancak burada bazı nüanslar var, bunlar elbette gündemde olacak. Genel olarak, elbette Belarus, doğalgaz açısından tamamen ayrıcalıklı koşullara sahip" dedi.Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, görüşmelere katılmak üzere Minsk’e geldi Öte yandan Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun iki ülkenin savunma bakanları ile birlikte yapacağı görüşmeye katılmak üzere Minsk’e geldiğini duyurdu.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762578_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7795100791a48e96d0dab526d4a7d272.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, dmitriy peskov, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
rusya, belarus, dmitriy peskov, aleksandr lukaşenko, vladimir putin

Peskov: Putin, Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmedi

16:57 19.12.2022 (güncellendi: 17:19 19.12.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Minsk'e Belarus'u özel askeri harekata çekmek için gitmediğini söyledi.
Minsk'i ziyaret eden Putin'in amacının Belarus'u özel askeri harekata doğrudan katılım konusunda ikna etmek olduğuna dair Batı basınında yer alan haberlere yanıt veren Peskov, söz konusu haberlerin 'aptalca bir uydurma' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Belarus'un Rusya'nın bir numaralı müttefiki ve partneri olduğunun altını çizen Peskov, "Belarus'la en gelişmiş entegrasyon rejimine sahibiz. Zira hiç kimse birbirini zorlamıyor. Herkes, halklarımızın ve Birlik Devleti'mizin çıkarlarına en uygun adımları atıyor. Rusya ve Belarus'un hararetli ve çalkantılı durum dikkate alınarak gündemde askeri meseleler de olacak" ifadelerini kullandı.

'Doğalgaz meselesi gündemde olacak'

Peskov, Putin'in Lukaşenko'yla yapacağı görüşmede doğalgaz meselesinin de olacağını belirtti. Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Lukaşenko daha geçen hafta bu planı eleştirdi. Ortak gaz piyasası oluşturma planlarında geç kaldığımızı söyledi. Ancak burada bazı nüanslar var, bunlar elbette gündemde olacak. Genel olarak, elbette Belarus, doğalgaz açısından tamamen ayrıcalıklı koşullara sahip" dedi.

Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, görüşmelere katılmak üzere Minsk’e geldi

Öte yandan Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun iki ülkenin savunma bakanları ile birlikte yapacağı görüşmeye katılmak üzere Minsk’e geldiğini duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала