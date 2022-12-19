Ozan Bingöl: Marketlerden yemek kartıyla alışveriş yapmanın önünde bir engel yok

1990’lı yılların ortasından beri uygulanan yemek kartı ve çeki gibi uygulamaların temel amacı, çalışanın bir öğünde sağlık ve yeterli beslenebilmesi için gelmiştir. Kuruluş amacı zaten budur. Hayatın olağan akışına aykırı zaten söylenenler. 2 Aralık’ta yayınlanan SGK’nın genelgesi var ama böyle bir yoruma açık olduğunu düşünerek birkaç köşe yazarı market alışverişinde kullanılamayacağını söylemişti. Marketten pişmiş bir yemek tükettiğim zaman, marketten bunu yiyemezsin gibi bir şey yok. Bu zaten ne kuruluş amacına uygun olur, ne de hayatın olağan akışına uygun. Denetleyemezsiniz ve o öğünü bir meyve suyu ve marketlerin fırın bölümünden poğaça alıp yersiniz ve buna kimse engel olamaz. Bu zaten kanunun kuruluş amacına da uygun olmuyor. 2 Aralık’ta yayınlanan genelgeyle 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra nolu hukuk tebliğiyle bir fark görmüyorum. Marketlerden bu kapsamda alışveriş yapılabileceğini ve devam edeceği kanaatindeyim.