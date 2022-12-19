https://sputniknews.com.tr/20221219/oscar-odullu-filmin-basrolunde-yer-alan-iranli-oyuncu-taraneh-alidoosti-tutuklandi-1064740796.html
Oscar Ödüllü filmin başrolünde yer alan İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı
Oscar Ödüllü filmin başrolünde yer alan İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı
2017'de 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar Ödülü'üne layık görülen 'Satıcı' filmindeki başrol oyuncusu İranlı Taraneh Alidoosti, ülkesinde süregelen... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T07:02+0300
2022-12-19T07:02+0300
2022-12-19T07:30+0300
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iran
taraneh alidoosti
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İran'ın en ünlü aktrislerinden Taraneh Alidoosti, Mahsa Amini protestolarına destek veren göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklamasının ardından tutuklandı.Alidoosti, geçtiğimiz hafta Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, Mohsen Shekari'nin idamına karşı ses çıkarmayan uluslararası örgütleri ve Mahsa Amini protestolarına katılanların idamla yargılanması kararını kınamıştı.Alidoosti, başı açık bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Adı Mohsen Shekari idi. Bu katliamı seyreden ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanmıştı.'Yalan haber' suçlamasıGöstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklayan Alidoosti, dün ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketi hakkında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.Devlet haber ajansı IRNA'nın Telegram hesabındaki bir paylaşımına göre oyuncu, "iddiaları doğrultusunda herhangi bir belge" sunamadığı için polis tarafından tutuklandı.Sekiz milyondan fazla takipçisi olan 38 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabı da kısa bir süre önce kapatıldı.İran'ın en başarılı aktrislerinden biri olarak görülen Alidoosti, Asghar Farhadi'nin yönettiği ve 2016'da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar kazanan Salesman (Satıcı) ve yine Asghar Farhadi'nin yönettiği ve Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü'ne layık görülen About Elly (Elly Hakkında) filmlerinde rol almıştı.
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iran, taraneh alidoosti, yalan haber, yalan haberler
iran, taraneh alidoosti, yalan haber, yalan haberler
Oscar Ödüllü filmin başrolünde yer alan İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı
07:02 19.12.2022 (güncellendi: 07:30 19.12.2022) Abone ol
2017'de 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar Ödülü'üne layık görülen 'Satıcı' filmindeki başrol oyuncusu İranlı Taraneh Alidoosti, ülkesinde süregelen protestoları destekleyip idam cezalarını eleştirdiği için tutuklandı.
İran'ın en ünlü aktrislerinden Taraneh Alidoosti, Mahsa Amini protestolarına destek veren göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklamasının ardından tutuklandı.
Alidoosti, geçtiğimiz hafta Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, Mohsen Shekari'nin idamına karşı ses çıkarmayan uluslararası örgütleri ve Mahsa Amini protestolarına katılanların idamla yargılanması kararını kınamıştı.
Alidoosti, başı açık bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Adı Mohsen Shekari idi. Bu katliamı seyreden ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
'Yalan haber' suçlaması
Göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklayan Alidoosti, dün ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketi hakkında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Devlet haber ajansı IRNA'nın Telegram hesabındaki bir paylaşımına göre oyuncu, "iddiaları doğrultusunda herhangi bir belge" sunamadığı için polis tarafından tutuklandı.
Sekiz milyondan fazla takipçisi olan 38 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabı da kısa bir süre önce kapatıldı.
İran'ın en başarılı aktrislerinden biri olarak görülen Alidoosti, Asghar Farhadi'nin yönettiği ve 2016'da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar kazanan Salesman (Satıcı) ve yine Asghar Farhadi'nin yönettiği ve Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü'ne layık görülen About Elly (Elly Hakkında) filmlerinde rol almıştı.