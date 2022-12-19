https://sputniknews.com.tr/20221219/nagehan-alci-aksenerin-konusmasindaki-85-milyon-vurgusu-neyin-isareti-1064744245.html
Nagehan Alçı: Akşener’in konuşmasındaki, 85 milyon vurgusu neyin işareti?
Nagehan Alçı: Akşener’in konuşmasındaki, 85 milyon vurgusu neyin işareti?
Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T11:16+0300
2022-12-19T11:16+0300
2022-12-19T11:16+0300
politika
türkiye
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener
ekrem imamoğlu
nagehan alçı
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugün kaleme aldığı yazısında, Meral Akşener’in, hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği desteği irdeledi.Alçı’nın aktardığına göre, “İYİ Parti’nin ileri gelenlerinin” Akşener’in İmamoğlu’na desteğini, “Genel Başkanımızın yapısı böyle, sevgisini de öfkesini de net belli eden biri, samimi ve dobra bir insan, orada Ekrem Bey’in uğradığı haksızlıktan çok rahatsız oldu" diye açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu’nu mu destekliyor Akşener? Gösterdiği yakınlık, konuşmasındaki ,’85 milyon’ vurgusu neyin işareti" sorularını irdeleyen Alçı yazısının devamında da kulislerden edindiği şu bilgileri aktardı:Alçı, Akşener’in hakkındaki abartılı ve haksız bulduğu değerlendirmelere cevabını bu haftaki grup konuşmasında vereceğini öğrendiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/hande-firat-ile-melik-yigitel-canli-yayinda-imamoglu-ve-aksenerin-sarilmasini-canlandirildi-1064674332.html
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türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, ekrem imamoğlu, nagehan alçı
türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, ekrem imamoğlu, nagehan alçı
Nagehan Alçı: Akşener’in konuşmasındaki, 85 milyon vurgusu neyin işareti?
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Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği desteğin ardından yapılan spekülasyonlarla ilgili parti kulislerinde neler konuşulduğunu yazdı ve Akşener’in konuşmasındaki, '85 milyon' vurgusu neyin işareti? diye sordu.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugün kaleme aldığı yazısında
, Meral Akşener’in
, hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na
gösterdiği desteği irdeledi.
Alçı’nın aktardığına göre, “İYİ Parti’nin ileri gelenlerinin” Akşener’in İmamoğlu’na desteğini, “Genel Başkanımızın yapısı böyle, sevgisini de öfkesini de net belli eden biri, samimi ve dobra bir insan, orada Ekrem Bey’in uğradığı haksızlıktan çok rahatsız oldu" diye açıkladı.
"Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu’nu mu destekliyor Akşener? Gösterdiği yakınlık, konuşmasındaki ,’85 milyon’ vurgusu neyin işareti" sorularını irdeleyen Alçı yazısının devamında da kulislerden edindiği şu bilgileri aktardı:
“İYİ Partili kaynaklara göre, Meral Hanım’ın adaylık konusunda kesinlikle herhangi bir angajmanı yok. 6’lı Masa’dan ortak bir kararın çıkmasını çok önemsiyor. ‘Ortak’ kelimesinin altını özellikle çiziyorlar İYİ Parti’deki genel hava CHP’lilerin Kemal Bey’in adaylığını tartışmaya dahi açmama yönündeki tavizsiz kararlılığının tansiyonu olumsuz bir şekilde yükselttiği yönünde. Nasıl ki Meral Hanım kendi adaylığından feragat ettiyse CHP’nin de kendi genel başkanlarının adaylığı konusunda daha esnek ve tartışmaya açık olmasını bekliyorlar ve şu hatırlatmayı yapıyorlar: Belediye başkanları, CHP rozeti taşıyabilir ama resmi olarak bizim de içinde olduğumuz ittifakın oyları ile seçildiler.”
Alçı, Akşener’in hakkındaki abartılı ve haksız bulduğu değerlendirmelere cevabını bu haftaki grup konuşmasında vereceğini öğrendiğini ifade etti.