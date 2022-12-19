Nagehan Alçı: Akşener’in konuşmasındaki, 85 milyon vurgusu neyin işareti?

“İYİ Partili kaynaklara göre, Meral Hanım’ın adaylık konusunda kesinlikle herhangi bir angajmanı yok. 6’lı Masa’dan ortak bir kararın çıkmasını çok önemsiyor. ‘Ortak’ kelimesinin altını özellikle çiziyorlar İYİ Parti’deki genel hava CHP’lilerin Kemal Bey’in adaylığını tartışmaya dahi açmama yönündeki tavizsiz kararlılığının tansiyonu olumsuz bir şekilde yükselttiği yönünde. Nasıl ki Meral Hanım kendi adaylığından feragat ettiyse CHP’nin de kendi genel başkanlarının adaylığı konusunda daha esnek ve tartışmaya açık olmasını bekliyorlar ve şu hatırlatmayı yapıyorlar: Belediye başkanları, CHP rozeti taşıyabilir ama resmi olarak bizim de içinde olduğumuz ittifakın oyları ile seçildiler.”