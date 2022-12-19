https://sputniknews.com.tr/20221219/muzisyen-mehmet-dudariki-darp-eden-saldirgan-sikayetci-oldu-1064770146.html

Müzisyen Mehmet Dudarık’ı darbeden saldırgan şikayetçi oldu

Müzisyen Mehmet Dudarık’ı darbeden saldırgan şikayetçi oldu

Müzisyen Mehmet Dudarık’ı darbeden saldırgan, 'elim yüzüne geldi' diyerek kendisini savunurken, 'hakaret' iddiasıyla da şikayetçi oldu. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T22:23+0300

2022-12-19T22:23+0300

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türkiye

müzisyen

saldırı

saldırgan

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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbeden saldırgan Bilge Kaan K.’nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.Bilge Kaan K, arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö.'nün "ayağına basıldığını" iddia etti.Bunun üzerine Mehmet Dudarık'la arasında arbede olduğunu öne süren saldırgan, aynı zamanda Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın "tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını" öne sürdü.'Sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım'Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden saldırgan şunları söyledi:Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle "kavganın yatıştığını" söyleyen saldırgan Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.Saldırgan 'pişmanım' diyerek darp ettiği müzisyenden şikayetçi olduPişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişse de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.Bilge Kaan K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı.Öldüresiye darp edip 'Elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi' dediOlayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K., "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum" dedi.Olayın ardından gözaltına alınan Bilge Kaan K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, yaralanan Mehmet Dudarık ise İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hayati tehlikesi bulunan Dudarık yoğun bakıma alınmıştı.

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