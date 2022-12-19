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MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı' açıklamasını yaptı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-19T12:46+0300
türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
terör
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.Sınır hattında takip edilen IŞİD'li, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.Yapılan incelemede, yakalanan IŞİD'linin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi M.M. olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/mitten-kuzey-irakta-operasyon-pkknin-istihbarat-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1063991041.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, işid
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, işid

MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

12:43 19.12.2022 (güncellendi: 12:46 19.12.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı' açıklamasını yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.
Sınır hattında takip edilen IŞİD'li, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalanan IŞİD'linin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi M.M. olduğu belirlendi.
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