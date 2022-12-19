https://sputniknews.com.tr/20221219/msb-kirmizi-bultenle-aranan-deas-uyesi-terorist-sinir-hattinda-yakalandi-1064749905.html

MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı' açıklamasını yaptı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

terör

terör örgütü

işid

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.Sınır hattında takip edilen IŞİD'li, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.Yapılan incelemede, yakalanan IŞİD'linin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi M.M. olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221130/mitten-kuzey-irakta-operasyon-pkknin-istihbarat-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1063991041.html

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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, işid