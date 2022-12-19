Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağış yurdu etkisi altına alıyor
© AAİstanbul, fırtına, yağış
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Meteoroloji 19 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Ege’nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul Valiliğinin de fırtına uyarısı yaptığı İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı ne olacak?
Aralık ayının ortalarını geçtiğimiz bugünlerde sıcak hava dalgasının etkisini azalttı ve soğuk hava yeniden yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak etkisini gösterecek. Özellikle kar yağışının etkili olacağı il sayısı artarken uzmanlar kuvvetli fırtınanın saatte 80 km yol açabilecek şekilde etkili olacağını belirtti.
Yapılan en son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor."