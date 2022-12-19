https://sputniknews.com.tr/20221219/meteoroloji-uyardi-firtina-ve-saganak-yagis-yurdu-etkisi-altina-aliyor-1064740157.html

Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağış yurdu etkisi altına alıyor

Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağış yurdu etkisi altına alıyor

Meteoroloji 19 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Ege’nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T06:37+0300

2022-12-19T06:37+0300

2022-12-19T06:37+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

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Aralık ayının ortalarını geçtiğimiz bugünlerde sıcak hava dalgasının etkisini azalttı ve soğuk hava yeniden yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak etkisini gösterecek. Özellikle kar yağışının etkili olacağı il sayısı artarken uzmanlar kuvvetli fırtınanın saatte 80 km yol açabilecek şekilde etkili olacağını belirtti.Yapılan en son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 18°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurluKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.KONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 9°CParçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 7°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluAz bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 9°CParçalı bulutluERZURUM °C, 7°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 14°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkİstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına