https://sputniknews.com.tr/20221219/lavrov-rusya-ve-belarus-iki-ulkenin-bagimsizligini-guclendirmeye-yonelik-rotayi-teyit-etti-1064766899.html

Lavrov: Rusya ve Belarus, iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit etti

Lavrov: Rusya ve Belarus, iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk’te bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun iki... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T20:19+0300

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dünya

belarus

rusya

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

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Lavrov Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası açıklama yapıyorŞu anda olup bitenlerin Batı’nın Rusya'yı izole etmeye, bağımsız hareket etmesini engellemeye yönelik tutarlı çizgisinin sonucu olduğuna dikkat çeken Lavrov, bu yılın başlıca sonucunun kime güvenilebileceğinin ve kime güvenilemeyeceğinin netleşmiş olması olduğunu vurguladı.

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belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, vladimir putin