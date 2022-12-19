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https://sputniknews.com.tr/20221219/lavrov-rusya-ve-belarus-iki-ulkenin-bagimsizligini-guclendirmeye-yonelik-rotayi-teyit-etti-1064766899.html
Lavrov: Rusya ve Belarus, iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit etti
Lavrov: Rusya ve Belarus, iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk’te bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun iki... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T20:19+0300
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dünya
belarus
rusya
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
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Lavrov Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası açıklama yapıyorŞu anda olup bitenlerin Batı’nın Rusya'yı izole etmeye, bağımsız hareket etmesini engellemeye yönelik tutarlı çizgisinin sonucu olduğuna dikkat çeken Lavrov, bu yılın başlıca sonucunun kime güvenilebileceğinin ve kime güvenilemeyeceğinin netleşmiş olması olduğunu vurguladı.
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belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, vladimir putin

Lavrov: Rusya ve Belarus, iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit etti

20:19 19.12.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk’te bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun iki ülkenin bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik rotayı teyit ettiğini belirtti.
Lavrov Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası açıklama yapıyor
Şu anda olup bitenlerin Batı’nın Rusya'yı izole etmeye, bağımsız hareket etmesini engellemeye yönelik tutarlı çizgisinin sonucu olduğuna dikkat çeken Lavrov, bu yılın başlıca sonucunun kime güvenilebileceğinin ve kime güvenilemeyeceğinin netleşmiş olması olduğunu vurguladı.
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