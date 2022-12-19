https://sputniknews.com.tr/20221219/kira-sozlesmelerinde-yeni-donem-1064761557.html

Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu adımlardan biri, kira sözleşmeleriyle ilgili olarak planlandı. 2024 sonuna... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:40+0300

2022-12-19T16:40+0300

2022-12-19T16:40+0300

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kira sözleşmesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi.Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.NTV'den Ahmet Ergen'in aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" sözleriyle açıkladı.Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek...İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalalerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

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kira, kira bedeli, kira sözleşmesi