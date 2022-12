https://sputniknews.com.tr/20221219/kilicdaroglunun-yardimcisindan-imamoglu-elestirisi-kendi-lideri-ile-paylasarak-adim-atmali-1064814333.html

Kılıçdaroğlu’nun yardımcısından İmamoğlu eleştirisi: Kendi lideri ile paylaşarak adım atmalı

Kılıçdaroğlu’nun yardımcısından İmamoğlu eleştirisi: Kendi lideri ile paylaşarak adım atmalı

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında gündem, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar’a uygulanan... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T21:00+0300

2022-12-19T21:00+0300

2022-12-21T00:29+0300

yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

halkların demokratik partisi (hdp)

hdp

mithat sancar

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064814188_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_d0e30e1d2bff552d9b6278e2603a120f.jpg

Kılıçdaroğlu’nun yardımcısından İmamoğlu eleştirisi: Kendi lideri ile paylaşarak adım atmalı Kılıçdaroğlu’nun yardımcısından İmamoğlu eleştirisi: Kendi lideri ile paylaşarak adım atmalı

Enver Aysever, Radyo Sputnik’teki Yolcu Yolunda Gerek programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP’li vekillere uygulanan polis ablukasını gündeme alındı.Programa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat konuk oldu.Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na destek: CHP’nin iç işi, kamuoyu önünde olmazYargıtay Başsavcısı’nın “HDP, hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor. Devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin” talebi sorulan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, hukukun işleme süreciyle ilgili şüpheleri olduğunu söyleyerek “İktidarın tek bir ölçüsü var; kendi değirmenine su taşıyor musunuz taşımıyor musunuz. Yakın zamanda Anayasa değişikliğiyle ilgili kapılarını çalmakta hiçbir beis görmezler. Kapatılma davasıyla ilgili süreç iktidarın zamanlamasına göre değil bir an evvel süratle işlemeli, siyasal iklimi zehirlemesine izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti lideri Meral Akşener’I kastederek, “Bir partinin başka bir partinin içişlerine karışması doğru değil” sözlerini yorumlayan Uysal, “Siyasette adı konulmamış birtakım ortak kabuller vardır. Elbette siyasi partiler birbiriyle ilgili belirli sınırlar dahilinde değerlendirmeler yaparlar. Bana da Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu ile ilgili sorular geldiğinde bu CHP’nin iç meselesidir, onunla ilgili yorum yapma şansımız sınırlıdır. Birebirde karşılıklı olarak fikirlerimizi paylaşmak haktır, meşrudur ama kamuoyu önünde bu sınırları gözetmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu da bunları hatırlatmış. Aslında çok da olumsuz bir şey değil. Sadece var olan ortak kabullerimizin altını koyu bir şekilde çizmiş” yanıtını verdi.Oğuz Kaan Salıcı’dan İmamoğlu’na Saraçhane eleştirisi: Kendi lideri ile paylaşarak adım atmalıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası aldığı 14 Aralık günü sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve İstanbul Saraçhane’de toplanma çağrısında bulunmuştu.CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Ben Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim” sözleri de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya soruldu.“Her birimizin daha özenli, kendi parti içi meselelerini parti içinde konuşup tamamlayıp kendi lideriyle paylaşarak adım atması masanın geleceği ve iktidarı için ihtiyaç” diyerek Saraçhane çağrısını eleştiren Oğuz Kaan Salıcı’nın sözleri şöyle:“Sayın genel başkan bir kişiye değil, genele dair bir şey söylemiş. Madem bu masa Türkiye’nin umudu, bu masayı büyüten, daha hak ettiği yere taşımaya çalışan 6 siyasi parti lideri gece gündüz iktidara gelmek için çalışıyorlar; bizim hepimizin meseleye daha özenli yaklaşmamız lazım. Daha yapıcı tarafından yaklaşmak lazım. Ortada ciddi bir medya egemenliği olan bir iktidar var. Olmayan şeyleri olmuş gibi anlatabilme gücüne sahip. Bunu yok sayarak hareket etmek doğru da gerçekçi de olmaz. Masa yerinde duruyor. Liderler çalışmaya devam ediyor. Siyasi partiler de gerekli desteği veriyorlar. Şimdi böyle bir dönemde, iktidarın da her şeyi yapabileceği bir dönemde, her birimizin daha özenli, kendi parti içi meselelerini parti içinde konuşup tamamlayıp kendi lideriyle paylaşarak adım atması masanın geleceği ve iktidarı için ihtiyaç.”Mehmet Ali Kulat: Kılıçdaroğlu seçimi kazanma konusunda diğer isimlerden daha şanslıMAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat da programın konuklarındandı. Kulat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda büyük yol kat ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:“Altı ayrı partiyi bir arada tutabilen birisi bana göre seçimi kazanma konusunda diğer isimlerden daha şanslı. Bu seçimin esas belirleyicilerinden birisi de HDP seçmeni. Kılıçdaroğlu aynı zamanda HDP seçmeninin en kolay oy verebileceği isimlerden birisi. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu’nun zannedildiği kadar kolay bir rakip olmayacağı kanaatindeyim. Tam tersi, başka bazı isimlerin Erdoğan için daha kolay rakipler olacağı kanaatindeyim.Sayın Kılıçdaroğlu aday olmaya karar vericilik konusunda çok etkili olması nedeniyle daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Aday olması durumunda da Sayın Kılıçdaroğlu masanın dağılmaması ve HDP’nin desteğini alabilmesi kaydıyla seçimi rahatlıkla kazanır.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), halkların demokratik partisi (hdp), hdp, mithat sancar, аудио, radyo