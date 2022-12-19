Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221219/kilicdaroglu-ve-imamoglu-yarinki-grup-toplantisina-birlikte-katilacak-1064771135.html
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak
Yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T22:53+0300
2022-12-19T22:53+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061290145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59992475aec006f3733d9b80254526ca.jpg
Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarınki grup toplantısına katılacağını açıkladı.Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Yarın Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak” dedi.Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061290145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a69c64d3d163f0dc9f952a7699a3c85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, tbmm

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak

22:53 19.12.2022
© İBB/ONUR GUNALKemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu'
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İBB/ONUR GUNAL
Abone olTelegram
Yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak TBMM'de yarın düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na davet ettiğini söyledi.
Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarınki grup toplantısına katılacağını açıkladı.
Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Yarın Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak dedi.

Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала