https://sputniknews.com.tr/20221219/kilicdaroglu-ve-imamoglu-yarinki-grup-toplantisina-birlikte-katilacak-1064771135.html
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak
Yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T22:53+0300
2022-12-19T22:53+0300
2022-12-19T22:53+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
tbmm
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Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarınki grup toplantısına katılacağını açıkladı.Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Yarın Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak” dedi.Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, tbmm
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak
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Yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak TBMM'de yarın düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na davet ettiğini söyledi.
Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarınki grup toplantısına katılacağını açıkladı.
Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Yarın Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak” dedi.
Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.