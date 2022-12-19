https://sputniknews.com.tr/20221219/kilicdaroglu-ve-imamoglu-yarinki-grup-toplantisina-birlikte-katilacak-1064771135.html

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yarınki grup toplantısına birlikte katılacak

Yazar Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T22:53+0300

2022-12-19T22:53+0300

2022-12-19T22:53+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061290145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59992475aec006f3733d9b80254526ca.jpg

Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu olan Şükrü Küçükşahin, hakkında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarınki grup toplantısına katılacağını açıkladı.Küçükşahin, “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları doğru değil. Yarın Grup toplantısında ortaya çıkacak görüntü ile bu durum daha da iyi anlaşılacak” dedi.Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, tbmm