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https://sputniknews.com.tr/20221219/kilicdaroglu-6-lider-adayimiz-sizsiniz-derse-elbette-aday-olurum-1064753184.html
Kılıçdaroğlu: 6 lider 'adayımız sizsiniz' derse, elbette aday olurum
Kılıçdaroğlu: 6 lider 'adayımız sizsiniz' derse, elbette aday olurum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T13:33+0300
2022-12-19T13:45+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhurbaşkanlığı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da televizyonların temsilcileri ile biraraya geldi.Adaylık sürecine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm. Masada henüz tartışılmadı. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette olurum."İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası karar gecesi İYİ Parti Meral Akşener'in Saraçhane'de verdiği görüntüyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da öğrendim, çağrı üzerine Meral Hanım gitti. Saygı duymamız gerekiyor. Sonuçta bir haksızlık var ortada. 6 lider olarak bir gün sonra benzer tepkiyi gösterdik. "CHP lideri, Akşener ve İmamoğlu'nın sarılma fotoğrafının sevinç gösterisi olarak algılandığı iddialarıyla ilgili olarak "O fotoğrafı gördüm. Akşener, daha önce de Ekrem Bey'i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener'e Meral Abla der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda mazbata alamayacağı açıklamasıyla ilgili olarak,. "YSK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez. Doğru da değil" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanlığı

Kılıçdaroğlu: 6 lider 'adayımız sizsiniz' derse, elbette aday olurum

13:33 19.12.2022 (güncellendi: 13:45 19.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm. Masada henüz tartışılmadı. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette aday olurum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da televizyonların temsilcileri ile biraraya geldi.
Adaylık sürecine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm. Masada henüz tartışılmadı. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette olurum."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası karar gecesi İYİ Parti Meral Akşener'in Saraçhane'de verdiği görüntüyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da öğrendim, çağrı üzerine Meral Hanım gitti. Saygı duymamız gerekiyor. Sonuçta bir haksızlık var ortada. 6 lider olarak bir gün sonra benzer tepkiyi gösterdik. "
CHP lideri, Akşener ve İmamoğlu'nın sarılma fotoğrafının sevinç gösterisi olarak algılandığı iddialarıyla ilgili olarak "O fotoğrafı gördüm. Akşener, daha önce de Ekrem Bey'i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener'e Meral Abla der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda mazbata alamayacağı açıklamasıyla ilgili olarak,. "YSK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez. Doğru da değil" dedi.
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