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İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi
İsveç'te yaşayan, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği açıklandı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T13:05+0300
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isveç
bülent keneş
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Yargıtay'dan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/isvecin-iade-ettigi-mahmut-tat-cezaevine-gonderildi-1064120520.html
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isveç, bülent keneş, fetö
isveç, bülent keneş, fetö

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

13:05 19.12.2022
© AABülent Keneş
Bülent Keneş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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İsveç'te yaşayan, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği açıklandı.
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
İsveç'in iade ettiği Mahmut Tat cezaevine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
İsveç'in iade ettiği Mahmut Tat cezaevine gönderildi
3 Aralık, 17:33
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