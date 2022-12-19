https://sputniknews.com.tr/20221219/isvecte-yasayan-feto-firarisi-bulent-kenesin-turkiyeye-iadesi-reddedildi-1064751666.html

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İsveç'te yaşayan, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği açıklandı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T13:05+0300

2022-12-19T13:05+0300

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türkiye

isveç

bülent keneş

fetö

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Yargıtay'dan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221203/isvecin-iade-ettigi-mahmut-tat-cezaevine-gonderildi-1064120520.html

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