https://sputniknews.com.tr/20221219/istanbul-valiligi-kadikoydeki-izinsiz-gosterilerde-87-kisi-gozaltina-alindi-1064771080.html

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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kadıköy

türkiye

hdp

izinsiz gösteri

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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kadıköy, hdp, izinsiz gösteri