https://sputniknews.com.tr/20221219/istanbul-valiligi-kadikoydeki-izinsiz-gosterilerde-87-kisi-gozaltina-alindi-1064771080.html
İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T22:53+0300
2022-12-19T22:53+0300
2022-12-19T23:00+0300
kadıköy
türkiye
hdp
izinsiz gösteri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056066344_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4bb13dc20a4c228b2d9f2eee2352e1eb.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
kadıköy
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056066344_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_40ca830c2f020165c030a651143d336e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadıköy, hdp, izinsiz gösteri
kadıköy, hdp, izinsiz gösteri
İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
22:53 19.12.2022 (güncellendi: 23:00 19.12.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.