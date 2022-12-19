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İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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kadıköy
türkiye
hdp
izinsiz gösteri
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
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kadıköy, hdp, izinsiz gösteri
kadıköy, hdp, izinsiz gösteri

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

22:53 19.12.2022 (güncellendi: 23:00 19.12.2022)
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
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