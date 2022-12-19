https://sputniknews.com.tr/20221219/hemsire-esini-bicaklayarak-olduren-kisi-susma-hakkini-kullanip-ifade-vermedi-1064756877.html

Hemşire eşini bıçaklayarak öldüren kişi susma hakkını kullanıp ifade vermedi

Hemşire eşini bıçaklayarak öldüren kişi susma hakkını kullanıp ifade vermedi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop, susma hakkını... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T15:18+0300

2022-12-19T15:18+0300

2022-12-19T15:19+0300

denizli

türkiye

hemşire

kadın cinayeti

mahkeme

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Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 38 yaşındaki Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 35 yaşındaki Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.İki kez uzaklaştırma kararı verilmişHülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. 3 çocuk koruma altına alındıMurat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20221218/hemsire-esini-bicaklayarak-oldurup-kendini-ihbar-etti-1064725472.html

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