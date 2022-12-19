https://sputniknews.com.tr/20221219/hemsire-esini-bicaklayarak-olduren-kisi-susma-hakkini-kullanip-ifade-vermedi-1064756877.html
Hemşire eşini bıçaklayarak öldüren kişi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Hemşire eşini bıçaklayarak öldüren kişi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop, susma hakkını... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T15:18+0300
2022-12-19T15:18+0300
2022-12-19T15:19+0300
denizli
türkiye
hemşire
kadın cinayeti
mahkeme
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Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 38 yaşındaki Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 35 yaşındaki Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.İki kez uzaklaştırma kararı verilmişHülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. 3 çocuk koruma altına alındıMurat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221218/hemsire-esini-bicaklayarak-oldurup-kendini-ihbar-etti-1064725472.html
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denizli, hemşire, kadın cinayeti, mahkeme
denizli, hemşire, kadın cinayeti, mahkeme
Hemşire eşini bıçaklayarak öldüren kişi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
15:18 19.12.2022 (güncellendi: 15:19 19.12.2022) Abone ol
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop, susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 38 yaşındaki Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 35 yaşındaki Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İki kez uzaklaştırma kararı verilmiş
Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.
3 çocuk koruma altına alındı
Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.