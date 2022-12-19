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https://sputniknews.com.tr/20221219/hataydaki-depremde-hasar-goren-6-evden-5i-bosaltildi-1064735887.html
Hatay'daki depremde hasar gören 6 evden 5'i boşaltıldı
Hatay'daki depremde hasar gören 6 evden 5'i boşaltıldı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar gördüğü, bunlardan ise 5'inin boşaltıldığı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, ilçede meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem sebebiyle hasar gören evlerde tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Kaymakam Arslan, ”İlçemizde deprem sebebiyle can kaybı ve yaralanma gibi vakalar olmadı. Vatandaşlarımızdan bazı binalarda çatlak olduğu konusunda gelen ihbarları değerlendirip buralarda Belediye Başkanımız ve teknik ekiplerle birlikte incelemeler yapıyoruz. Zarar gören binalardaki vatandaşlarımızın evlerini boşaltıyoruz ”dedi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise şuana kadar depremden zarar gören 6 ev olduğunu, bunlardan ise 5'ini boşalttıklarını belirterek, ”Boşalttığımız evlerdeki vatandaşlarımızı geceyi geçirmeleri için farklı yerlere yönlendiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221218/hatay-kirikhanda-48-buyuklugunde-deprem-1064729985.html
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hatay, deprem, ev
hatay, deprem, ev

Hatay'daki depremde hasar gören 6 evden 5'i boşaltıldı

00:19 19.12.2022
© İHA / ADEM KARAGÖZ - İSMET BİÇEN-AW784379Hatay'daki depremde hasar gören 6 evden 5'i boşaltıldı
Hatay'daki depremde hasar gören 6 evden 5'i boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA / ADEM KARAGÖZ - İSMET BİÇEN-AW784379
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar gördüğü, bunlardan ise 5'inin boşaltıldığı belirtildi.
Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, ilçede meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Deprem sebebiyle hasar gören evlerde tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Kaymakam Arslan, ”İlçemizde deprem sebebiyle can kaybı ve yaralanma gibi vakalar olmadı. Vatandaşlarımızdan bazı binalarda çatlak olduğu konusunda gelen ihbarları değerlendirip buralarda Belediye Başkanımız ve teknik ekiplerle birlikte incelemeler yapıyoruz. Zarar gören binalardaki vatandaşlarımızın evlerini boşaltıyoruz ”dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise şuana kadar depremden zarar gören 6 ev olduğunu, bunlardan ise 5'ini boşalttıklarını belirterek, ”Boşalttığımız evlerdeki vatandaşlarımızı geceyi geçirmeleri için farklı yerlere yönlendiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
TÜRKİYE
Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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