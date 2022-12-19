https://sputniknews.com.tr/20221219/hanukanin-ilk-gununde-yayimladigi-bulmacada-gamali-hac-gorunen-new-york-timesa-tepki-1064765458.html

New York Times, Hanuka'nın ilk gününde 'gamalı haç' sembolünün yer aldığı bulmacayı yayımladı

New York Times, Hanuka'nın ilk gününde 'gamalı haç' sembolünün yer aldığı bulmacayı yayımladı

New York Times gazetesi, Yahudilerin Hanuka bayramının ilk gününde, okuyucularının çözmesi için yayımladığı çapraz bulmacada, Nazilerin sembolü ‘svastika’nın... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T20:04+0300

2022-12-19T20:04+0300

2022-12-19T20:17+0300

dünya

hanuka

the new york times (nyt)

gamalı haç

nazi

holokost

yahudi

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Yahudilerin 'Hanuka' bayramı, bu yıl 18 Aralık itibarıyla başladı. 26 Aralık'a kadar sürecek bayram, 2200 yıldır kutlanıyor.ABD'nün en yüksek tiraja sahip ve 'prestijli' gazetelerinden biri olarak kabul edilen New York Times, Hanuka'nın ilk gününde yayımladığı sayıdaki bulmaca sayfasında görülen 'gamalı haç' nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.Yahudi medya kuruluşu İsrail National News yaptığı ankette, sosyal medya kullanıcılarına gazetenin gamalı haçı kasıtlı olarak mı kullandığı, yoksa talihsiz bir tesadüf mü olduğunu sordu. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 85'i 'kasıtlı' olduğunu belirtti.Gazete, söz konusu bulmaca için henüz bir açıklama yapmadı. Gamalı haç olarak bilinen 'Svastika'nın, geçmişi daha eskilere dayansa bile 1930'lardan sonra Adolf Hitler liderliğindeki Nazi rejimi ve daha sonraki dönemde de neo-nazi hareketlerinin en bilinen sembolü haline geldi.1933–1945 yılları arasında, Avrupa’daki Yahudilere karşı Nazi Almanyası rejimi ile müttefikleri ve tarafından devlet desteğiyle sistematik olarak gerçekleştirilen katliamlarda altı milyon Yahudi katledildi.

https://sputniknews.com.tr/20200127/nazilerin-olum-kampi-auschwitz-75-yil-once-kurtarildi-1041263161.html

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hanuka, the new york times (nyt), gamalı haç, nazi, holokost, yahudi