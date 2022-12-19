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Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira
Denizli’nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok kişinin alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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mantar, fiyat, et, denizli, fotoğraf, фото
mantar, fiyat, et, denizli, fotoğraf, фото

Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira

12:03 19.12.2022 (güncellendi: 12:12 19.12.2022)
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Denizli’nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok kişinin alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.
© İHABu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi.
© İHAKilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelenler, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelenler, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.
© İHAÖzellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satanlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satanlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.
© İHAÇameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Çameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu.
© DHA

Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine 'Dövizlere dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL’ ve ‘kilosu 150 TL’ yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine &#x27;Dövizlere dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL’ ve ‘kilosu 150 TL’ yazarak dikkat çekmeye çalıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine 'Dövizlere dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL’ ve ‘kilosu 150 TL’ yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

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