https://sputniknews.com.tr/20221219/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064742872.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yeni haftaya 18.65 .liradan, Euro/TL ise 19.79 liradan başladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T09:49+0300

2022-12-19T09:49+0300

2022-12-19T09:49+0300

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Dolar 18,65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19,79 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1793 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1074 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1761 lira, yarım altın 3510 lira, Cumhuriyet altını 7054 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064654198.html

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