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https://sputniknews.com.tr/20221219/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064742872.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yeni haftaya 18.65 .liradan, Euro/TL ise 19.79 liradan başladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
dolar
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euro
euro/tl
altın
çeyrek altın
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Dolar 18,65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19,79 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1793 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1074 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1761 lira, yarım altın 3510 lira, Cumhuriyet altını 7054 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064654198.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:49 19.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Dolar yeni haftaya 18.65 .liradan, Euro/TL ise 19.79 liradan başladı.
Dolar 18,65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19,79 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1793 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1074 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1761 lira, yarım altın 3510 lira, Cumhuriyet altını 7054 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
16 Aralık, 09:18
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