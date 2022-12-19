https://sputniknews.com.tr/20221219/dogalgaz-patlamasina-iliskin-davada-daire-sahibine-15-yila-kadar-hapis-istemi-1064756369.html

Doğalgaz patlamasına ilişkin davada daire sahibine 15 yıla kadar hapis istemi

Doğalgaz patlamasına ilişkin davada daire sahibine 15 yıla kadar hapis istemi

Beyoğlu'nda 12 Haziran 2016'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin istinafta görülen... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T15:02+0300

2022-12-19T15:02+0300

2022-12-19T15:02+0300

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patlama

kombi

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesindeki duruşmaya, sanıklar Fatih Akdemir, Yusuf Yurttaş ile Murat Savaş Polat katıldı. Patlamada hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk ile ağır yaralanan taksici Veysi Bulut'un aileleri ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, son alınan bilirkişi raporunun baz alınıp karar verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasını talep etti.Son gelen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sanıklar daire sahibi Pınar Aslantürk ve kombi firmasının yetkilisi Murat Savaş Polat'ın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, İGDAŞ çalışanı sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in beraatlerine karar verilmesini istedi.'Adaletin tecelli etmesini istiyoruz'Patlamada yaralanan taksici Veysi Bulut'un babası İzzettin Bulut, 7 yıldır çok acılar çektiğini ifade ederek, "Kendisi yatalaktır. Yiyip içemiyor, şırınga ile besliyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz." dedi.Hayatını kaybeden simitçi Yükseltürk'ün oğlu Cemal Yükseltürk ise mütalaada yer alan İGDAŞ'ın kusursuz olduğuna yönelik tespite katılmadığını belirtti.Bir kısım müştekilerin avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini anlatarak, "Dosyadaki son rapor hariç tüm raporlarda İGDAŞ'ın sorumlu olduğu tespit edilmiştir. İGDAŞ görevlileri gazı kesmesi gerekirken bunu yapmamışlardır. Mütalaanın İGDAŞ yetkilileri ile ilgili kısmını kabul etmiyoruz. İGDAŞ yetkililerinin de cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Sanıklardan Murat Savaş Polat da mütalaaya karşı yaptığı savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.Polat, patlamadan 13 ay önce personelinin bu kombiyi değiştirdiğini dile getirerek, "Bizim işlerimiz bütün yönetmeliklere uygundur. Bizim sökme, takma eğitimimiz ve yetkimiz vardır. Beraatimi istiyorum." dedi.Duruşma, sanık ve müşteki avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.Ne olmuştu?Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.Taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir kombi teknik servis yetkilisi ve evin sahibi hakkında "taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Davaya bakan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2019'da verdiği kararda, sanıklar Murat Savaş Polat ve Pınar Arslantürk'ün olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetmişti.Heyet, sanıklar İGDAŞ çalışanları Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'e taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 3 yıl dörder ay hapis cezası vermişti.İstinaf kararı usul ve yasaya aykırı bulmuştuTarafların karara itiraz etmeleri üzerine, dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin hükmünü usul ve yasaya aykırı bularak bozmuştu.Bunun üzerine yeniden görülen davada ise sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'e yine "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezası verilmişti.Mahkeme, daha önce beraatine karar verilen diğer sanıklar Pınar Arslantürk ve Murat Savaş Polat'a ise "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" 2 yıl altışar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini başka firmaya değiştirten ev sahibi kusurlu bulunduİkinci kez çıkan karar istinaf aşamasındayken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, onama veya bozma kararı vermeden dosyayla ilgili üçüncü bilirkişi raporu isteyerek duruşma başlamıştı.Bu karar üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini başka firmaya değiştirten daire sahibi sanık Pınar Arslantürk ile İGDAŞ yetkili servisi olmadan doğal gaz tesisatına müdahale eden ve kullanıcının kombi değişimini İGDAŞ'a bildirilmesi konusunda daire sahibini uyarmayan firma sahibi Murat Savaş Polat'ın "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti.Gelen raporda ise İGDAŞ çalışanı olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in olaya ilişkin kusurlarının bulunmadığı ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220202/esyali-kiraladigi-evdeki-kapilari-mutfak-dolaplarini-musluklari-ve-kombiyi-caldi-1053380006.html

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