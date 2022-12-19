https://sputniknews.com.tr/20221219/doc-dr-pekmezci-uyardi-protez-tirnak-yaptiranlar-1-yil-mantar-tedavisi-gormek-zorunda-kalabilir-1064747836.html
Doç. Dr. Pekmezci: Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir
Doç. Dr. Pekmezci: Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir
Protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T12:34+0300
2022-12-19T12:34+0300
2022-12-19T12:36+0300
yaşam
tırnak
protez
manikür
dermatoloji
mantar
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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu.Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir. Özellikle ayak tırnağında oluşan mantarın tedavisi 1 yılı bulabilir. Hatta bu süreç daha da uzayabilir” dedi.Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını belirten Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu'Zamanla tırnaktan deriye bulaşabiliyor'Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi'Hastalık, tedavi bitse de tekrar edebiliyor'Bu tür durumlarda hem sistemik hem de topikal, yani bölgesel tedavi uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Pekmezci şunları söyledi:'Tırnaklarınız nemli olmasın'Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci son olarak “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.
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tırnak, protez, manikür, dermatoloji, mantar
tırnak, protez, manikür, dermatoloji, mantar
Doç. Dr. Pekmezci: Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir
12:34 19.12.2022 (güncellendi: 12:36 19.12.2022) Abone ol
Protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir” dedi.
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu.
Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir. Özellikle ayak tırnağında oluşan mantarın tedavisi 1 yılı bulabilir. Hatta bu süreç daha da uzayabilir” dedi.
Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını belirten Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu
'Zamanla tırnaktan deriye bulaşabiliyor'
Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi
'Hastalık, tedavi bitse de tekrar edebiliyor'
Bu tür durumlarda hem sistemik hem de topikal, yani bölgesel tedavi uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Pekmezci şunları söyledi:
“Genellikle kapsül veya tablet şeklinde sistemik ilaçlar var, hastalarımıza bunları yazıyoruz. Tabii kullanım süreleri ise hastanın durumuna göre değişiyor. Topikal krem ve tırnak cilalarını da tamamlayıcı tedavi olarak hastaya kullandırıyoruz. Tırnaklardaki mantar tedavisi oldukça uzun sürer. Çünkü hasta olan tırnak bölgesi iyileşmez, uzayıp gitmesi ve arkadan normal tırnağın gelmesi beklenir. Tırnak tamamen normal görünüme kavuşana kadar da tedaviye devam edilmelidir. Özellikle ayak tırnaklarının tamamen iyileşmesi 1 yılı buluyor. Bazen bu süre, daha da uzayabiliyor. El tırnaklarının iyileşmesi bundan biraz daha hızlı olabiliyor. Ancak burada da kontrollerin iyi yapılması gerekir. Çünkü küçücük bir alanda bile mantar kalırsa hastalık yine aynı şekilde tekrar edebilir. Bu yüzden iyileştiğine karar verildikten 1-2 ay sonra hastanın bir kez daha hekime görünmesinde fayda var.”
'Tırnaklarınız nemli olmasın'
Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci son olarak “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.