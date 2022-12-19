https://sputniknews.com.tr/20221219/doc-dr-pekmezci-uyardi-protez-tirnak-yaptiranlar-1-yil-mantar-tedavisi-gormek-zorunda-kalabilir-1064747836.html

Doç. Dr. Pekmezci: Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir

Doç. Dr. Pekmezci: Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir

Protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T12:34+0300

2022-12-19T12:34+0300

2022-12-19T12:36+0300

yaşam

tırnak

protez

manikür

dermatoloji

mantar

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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu.Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir. Özellikle ayak tırnağında oluşan mantarın tedavisi 1 yılı bulabilir. Hatta bu süreç daha da uzayabilir” dedi.Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını belirten Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu'Zamanla tırnaktan deriye bulaşabiliyor'Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi'Hastalık, tedavi bitse de tekrar edebiliyor'Bu tür durumlarda hem sistemik hem de topikal, yani bölgesel tedavi uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Pekmezci şunları söyledi:'Tırnaklarınız nemli olmasın'Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci son olarak “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.

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tırnak, protez, manikür, dermatoloji, mantar