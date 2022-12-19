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Erdoğan: Hiçbir zaman evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik
Erdoğan: Hiçbir zaman evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T15:32+0300
2022-12-19T15:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklenerek, "Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır." dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Arkadaşlarımız ülkemizin 4 bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadınımızla bir araya gelerek onlara yol gösterdi, destek oldu.- Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri, kırsal kalkınma hibeleri gibi desteklerin büyük bölümünü kadınların kullandığını memnuniyetle görüyoruz.Kadın kooparatiflerine 2 milyar liralık destek- Elbette kadınlarımızı unutmadık. Kadın girişimcilerimize, kadın kooparatiflerine 2 milyar liralık kefalet bedeli tesis ettik. Yeni destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.- Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının bir kez daha Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın azmine, gayretine, kararlılığına hayran olmamak elde değil. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız. Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var. Yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.Gerek gençlik kollarıyla gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz.Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz.Kadınların olmadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur.Sorun muhalefete, sizin kadın milletvekili sayınız kaç, kadın üyenizin sayısı kaç? Böyle bir dertleri de yok zaten.Çocuğa istismarBiz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir.LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var"
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Hiçbir zaman evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik

15:32 19.12.2022 (güncellendi: 15:51 19.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklenerek, "Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Arkadaşlarımız ülkemizin 4 bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadınımızla bir araya gelerek onlara yol gösterdi, destek oldu.
- Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri, kırsal kalkınma hibeleri gibi desteklerin büyük bölümünü kadınların kullandığını memnuniyetle görüyoruz.

Kadın kooparatiflerine 2 milyar liralık destek

- Elbette kadınlarımızı unutmadık. Kadın girişimcilerimize, kadın kooparatiflerine 2 milyar liralık kefalet bedeli tesis ettik. Yeni destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
- Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının bir kez daha Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın azmine, gayretine, kararlılığına hayran olmamak elde değil. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız. Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var. Yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.
Gerek gençlik kollarıyla gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz.
Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz.
Kadınların olmadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur.
Sorun muhalefete, sizin kadın milletvekili sayınız kaç, kadın üyenizin sayısı kaç? Böyle bir dertleri de yok zaten.

Çocuğa istismar

Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir.
LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var"
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