https://sputniknews.com.tr/20221219/cinin-yenilenebilir-enerji-kapasitesi-yilin-11-ayinda-artti-1064737266.html

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Enerji İdaresi, ocak-kasım döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 29,4 artarak 370 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 15.1 artışla 350 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi yüzde 8.1 artışla 2.51 milyar kilovatsaate çıktı.Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içinde payı yüzde 14.7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 13.9 oldu.Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da 'karbon nötr' olmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220219/binalara-yenilenebilir-enerji-sarti-getiren-duzenleme-resmi-gazetede-1054021734.html

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