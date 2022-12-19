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https://sputniknews.com.tr/20221219/cinin-yenilenebilir-enerji-kapasitesi-yilin-11-ayinda-artti-1064737266.html
Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı
Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı
Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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yenilenebilir enerji
artış
kapasite
asya & pasifik
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Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Enerji İdaresi, ocak-kasım döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 29,4 artarak 370 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 15.1 artışla 350 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi yüzde 8.1 artışla 2.51 milyar kilovatsaate çıktı.Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içinde payı yüzde 14.7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 13.9 oldu.Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da 'karbon nötr' olmayı hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220219/binalara-yenilenebilir-enerji-sarti-getiren-duzenleme-resmi-gazetede-1054021734.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, yenilenebilir enerji, artış, kapasite, asya & pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, yenilenebilir enerji, artış, kapasite, asya & pasifik

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı

02:45 19.12.2022
© AFP 2022 / Johannes EiseleÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Johannes Eisele
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Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Enerji İdaresi, ocak-kasım döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 29,4 artarak 370 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 15.1 artışla 350 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.
Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi yüzde 8.1 artışla 2.51 milyar kilovatsaate çıktı.
Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içinde payı yüzde 14.7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 13.9 oldu.
Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da 'karbon nötr' olmayı hedefliyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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19 Şubat, 10:56
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