https://sputniknews.com.tr/20221219/cavusoglundan-karlov-suikasti-aciklamasi-iki-ulke-liderinin-dirayeti-bu-tuzagi-bosa-cikarmistir-1064741425.html
Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır
Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Aralık 2016’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 6’ncı ölüm yıl... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T08:58+0300
2022-12-19T08:58+0300
2022-12-19T08:58+0300
politika
türkiye
rusya
karlov suikasti
andrey karlov
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
turan salcı
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Dönemin Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bundan tam 6 yıl önce, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıkan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürüldü.Hem Türk ve Rus yetkililerce hem de mahkemenin gerekçeli kararında bu suikastın temel hedeflerinden birinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması olduğu vurgulandı.‘Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir’Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Büyükelçi Karlov’un ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sputnik’e özel açıklamalarda bulundu.“Görevi başında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov’u saygıyla anıyoruz” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:‘İşbirliği ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz’“Büyükelçi Karlov’un kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Çavuşoğlu, sözlerini “Bu vesileyle, başta Sayın Büyükelçi'nin kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, Rus halkına ve devletine tekrar başsağlığı diliyorum. Büyükelçi Karlov’u saygıyla anıyorum. Huzur içinde yatsın” diyerek sonlandırdı.Karlov suikastı davasında 5 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldıAndrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görümeye başlandı. Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı. Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararında suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20221218/buyukelci-karlov-suikastinin-uzerinden-6-yil-gecti-1064734815.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, rusya, karlov suikasti, andrey karlov, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, turan salcı, türk dışişleri
türkiye, rusya, karlov suikasti, andrey karlov, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, turan salcı, türk dışişleri
Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır
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Özel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Aralık 2016’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 6’ncı ölüm yıl dönümünde Sputnik’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.
Dönemin Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bundan tam 6 yıl önce, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıkan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürüldü.
Hem Türk ve Rus yetkililerce hem de mahkemenin gerekçeli kararında bu suikastın temel hedeflerinden birinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması olduğu vurgulandı.
‘Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir’
Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Büyükelçi Karlov’un ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sputnik’e özel açıklamalarda bulundu.
“Görevi başında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov’u saygıyla anıyoruz” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:
Sayın Karlov, çalışmalarıyla Türkiye-Rusya ilişkilerine önemli hizmetlerde bulunan tecrübeli bir diplomat olarak Türk halkının sevgisini kazanmıştı. Görevi süresince Türk-Rus dostluğuna yaptığı katkı her zaman hatırlanacaktır. Bu olayın üzerinden 6 yıl geçti. Bu saldırının Sayın Karlov’un şahsında Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir. İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır.
‘İşbirliği ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz’
“Büyükelçi Karlov’un kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
Diplomatlarını, Büyükelçilerini yakın geçmişte teröre en fazla kurban vermiş olan Türkiye, bu acıyı en iyi bilen ülkelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ben de olayın hemen ardından mevkidaşım Lavrov ile birlikte Moskova Vnukova Havaalanı'nda cenaze karşılama merasimine iştirak ederek, acılı ailesine taziyelerimi sunmuştum. Türk-Rus ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi, bir diplomat olarak Büyükelçi Karlov’un en önemli gayelerinden biriydi. Biz de işbirliği ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan ilişkilerimiz gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Halklarımızın arzusu ve ortak çıkarlar temelinde bu yöndeki çabalarımızı arttırarak sürdüreceğiz.
Çavuşoğlu, sözlerini “Bu vesileyle, başta Sayın Büyükelçi'nin kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, Rus halkına ve devletine tekrar başsağlığı diliyorum. Büyükelçi Karlov’u saygıyla anıyorum. Huzur içinde yatsın” diyerek sonlandırdı.
Karlov suikastı davasında 5 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı
Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görümeye başlandı. Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.
Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı. Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararında suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.
Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:
Her üç eylemin amacının aynı olduğu, amacın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmektir. Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğudur.