https://sputniknews.com.tr/20221219/cavusoglundan-karlov-suikasti-aciklamasi-iki-ulke-liderinin-dirayeti-bu-tuzagi-bosa-cikarmistir-1064741425.html

Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır

Çavuşoğlu’ndan Karlov suikastı açıklaması: İki ülke liderinin dirayeti bu tuzağı boşa çıkarmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Aralık 2016’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 6’ncı ölüm yıl... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T08:58+0300

2022-12-19T08:58+0300

2022-12-19T08:58+0300

politika

türkiye

rusya

karlov suikasti

andrey karlov

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

turan salcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059293920_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40feb46b29880e4b3dbe1a0b5c527bd4.jpg

Dönemin Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bundan tam 6 yıl önce, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıkan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürüldü.Hem Türk ve Rus yetkililerce hem de mahkemenin gerekçeli kararında bu suikastın temel hedeflerinden birinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması olduğu vurgulandı.‘Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir’Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Büyükelçi Karlov’un ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sputnik’e özel açıklamalarda bulundu.“Görevi başında uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov’u saygıyla anıyoruz” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:‘İşbirliği ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz’“Büyükelçi Karlov’un kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Çavuşoğlu, sözlerini “Bu vesileyle, başta Sayın Büyükelçi'nin kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, Rus halkına ve devletine tekrar başsağlığı diliyorum. Büyükelçi Karlov’u saygıyla anıyorum. Huzur içinde yatsın” diyerek sonlandırdı.Karlov suikastı davasında 5 sanık ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldıAndrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görümeye başlandı. Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı. Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararında suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20221218/buyukelci-karlov-suikastinin-uzerinden-6-yil-gecti-1064734815.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, rusya, karlov suikasti, andrey karlov, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, turan salcı, türk dışişleri