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Camide nikah töreni tartışma yarattı: 'İmamı ikna ettik' dediler
Camide nikah töreni tartışma yarattı: 'İmamı ikna ettik' dediler
Genç bir çift camide nikah töreni yaptı. İbadet edilen yerde masa kurup pasta kesti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tartışma yarattı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T11:21+0300
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yaşam
türkiye
ibadethane
cami
nikah
dini nikah
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İbadet yeri olarak kullanılan camilerle ilgili ortaya çıkan bir görüntü tartışma konusu oldu. Dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Görüntülerde konuklara dağıtılmak üzere hazırlanan hediyelikler görüldü. O anları sosyal medyada paylaşan çiftin görüntüleri yeni bir tartışmayı da başlattı. Sadece ibadet ve dini eğitim yeri olarak kullanılan camilerde bu şekilde törenli etkinliklere izin verilmediği biliniyor.Konuyla ilgili yayınlanan görüntülere yorum yağdı. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.Görüntülerde genç çiftin cami içinde yapılan nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede islenme rekoru kırdı. 24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi. Şu anda Diyanet'e bağlı camilerde bu tipte törenli nikahların yapıldığı görülmemişti. Konuyla ilgili olarak Diyanet'ten henüz açıklama yapılmadı.
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türkiye, ibadethane, cami, nikah, dini nikah

Camide nikah töreni tartışma yarattı: 'İmamı ikna ettik' dediler

11:21 19.12.2022 (güncellendi: 11:24 19.12.2022)
© DHAGenç bir çift camide nikah töreni yaptı. İbadet edilen yerde masa kurup pasta kesti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tartışma yarattı.
Genç bir çift camide nikah töreni yaptı. İbadet edilen yerde masa kurup pasta kesti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tartışma yarattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© DHA
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Genç bir çift camide nikah töreni yaptı. İbadet edilen yerde masa kurup pasta kesti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tartışma yarattı.
İbadet yeri olarak kullanılan camilerle ilgili ortaya çıkan bir görüntü tartışma konusu oldu. Dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Görüntülerde konuklara dağıtılmak üzere hazırlanan hediyelikler görüldü. O anları sosyal medyada paylaşan çiftin görüntüleri yeni bir tartışmayı da başlattı. Sadece ibadet ve dini eğitim yeri olarak kullanılan camilerde bu şekilde törenli etkinliklere izin verilmediği biliniyor.
Konuyla ilgili yayınlanan görüntülere yorum yağdı. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.
Görüntülerde genç çiftin cami içinde yapılan nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.
Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede islenme rekoru kırdı. 24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Birçok vatandaş, "Camiler sadece ibadet yerleridir" diyerek görüntülere tepki gösterdi. Şu anda Diyanet'e bağlı camilerde bu tipte törenli nikahların yapıldığı görülmemişti. Konuyla ilgili olarak Diyanet'ten henüz açıklama yapılmadı.
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