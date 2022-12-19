https://sputniknews.com.tr/20221219/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilginden-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-1064759082.html

Bakan Bilgin: Ümit ederim hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin beklentisini gerçekleştiririz

Bakan Bilgin: Ümit ederim hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin beklentisini gerçekleştiririz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T15:54+0300

2022-12-19T15:54+0300

2022-12-19T15:57+0300

ekonomi

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

asgari ücret

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Bakan Bilgin, Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çalışanlara asgari ücret konusundaki beklentilerini sordu, sorun ve taleplerini dinledi.Bilgin, bir gazetecinin yeni asgari ücretle ilgili sorusunu, "Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." diye yanıtladı."Esnafın yaklaşımı nasıl?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın' diyorlar. Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.Bayburt Valiliği önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bilgin, Bayburtlu hemşehrileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221218/bakan-bilgin-turkiye-artik-fert-basina-dusen-milli-geliri-10-bin-dolar-sinirinda-olan-ulkedir-1064723439.html

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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret