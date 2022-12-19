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Bakan Bilgin: Ümit ederim hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin beklentisini gerçekleştiririz
Bakan Bilgin: Ümit ederim hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin beklentisini gerçekleştiririz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T15:54+0300
2022-12-19T15:57+0300
ekonomi
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret
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Bakan Bilgin, Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çalışanlara asgari ücret konusundaki beklentilerini sordu, sorun ve taleplerini dinledi.Bilgin, bir gazetecinin yeni asgari ücretle ilgili sorusunu, "Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." diye yanıtladı."Esnafın yaklaşımı nasıl?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın' diyorlar. Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.Bayburt Valiliği önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bilgin, Bayburtlu hemşehrileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221218/bakan-bilgin-turkiye-artik-fert-basina-dusen-milli-geliri-10-bin-dolar-sinirinda-olan-ulkedir-1064723439.html
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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret
vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret

Bakan Bilgin: Ümit ederim hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin beklentisini gerçekleştiririz

15:54 19.12.2022 (güncellendi: 15:57 19.12.2022)
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.
Bakan Bilgin, Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çalışanlara asgari ücret konusundaki beklentilerini sordu, sorun ve taleplerini dinledi.
Bilgin, bir gazetecinin yeni asgari ücretle ilgili sorusunu, "Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." diye yanıtladı.
"Esnafın yaklaşımı nasıl?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın' diyorlar. Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bayburt Valiliği önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bilgin, Bayburtlu hemşehrileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Bizim Bayburt, Gümüşhane ayrımımız yok. Biz bu topraklarda aynı kültürle, aynı duygularla, aynı tarihle, aynı bilinçle, aynı inançla yoğrulmuş insanlarız. Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir, buralara yapılacak yatırımlardır. En uzaktaki dağ köyünden, en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı, kalanları da tamamlayacağız inşallah. Bizim gönlümüzde Bayburt çok büyüktür. Gönlümüzde, düşüncemizde ve planlarımızda Bayburt'a, bölgemize yapılacak hizmetlerin de hududu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha büyük hizmetlerin açılışını da birlikte yapmayı Allah nasip edecek inşallah."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
POLİTİKA
Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir
Dün, 15:38
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