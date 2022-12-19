https://sputniknews.com.tr/20221219/binance-kripto-para-araci-sirketi-voyagerin-varliklarini-satin-alacak-1064766063.html
Binance, kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak
Binance, kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak
ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, varlıklarını 1.02 milyar dolara kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US'e... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T20:00+0300
2022-12-19T20:00+0300
2022-12-19T20:01+0300
dünya
binance
voyager digital
satın alma
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Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Voyager'dan yapılan açıklamada, müşterilere ve diğer alacaklılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiği aktarıldı.Açıklamada, Binance.US'in teklifinin değerinin 1.02 milyar dolar olduğu kaydedildi.Binance.US'in Voyager'a iyi niyet göstergesi olarak 10 milyon dolar yatıracağı belirtilen açıklamada, 15 milyon dolara kadar olan belirli harcamaları da karşılayacağı kaydedildi.Açıklamada, "Binance.US satın alma işlemiyle, mahkeme onaylı ödemelere uygun olarak müşterilere kripto parayı ödemeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.Voyager Digital, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.Şirketin iflas başvurusuna ilişkin duruşması 5 Ocak 2023'te görülecek.
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binance, voyager digital, satın alma
binance, voyager digital, satın alma
Binance, kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak
20:00 19.12.2022 (güncellendi: 20:01 19.12.2022) Abone ol
ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, varlıklarını 1.02 milyar dolara kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US'e satacağını duyurdu.
Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Voyager'dan yapılan açıklamada, müşterilere ve diğer alacaklılara mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiği aktarıldı.
Açıklamada, Binance.US'in teklifinin değerinin 1.02 milyar dolar olduğu kaydedildi.
Binance.US'in Voyager'a iyi niyet göstergesi olarak 10 milyon dolar yatıracağı belirtilen açıklamada, 15 milyon dolara kadar olan belirli harcamaları da karşılayacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Binance.US satın alma işlemiyle, mahkeme onaylı ödemelere uygun olarak müşterilere kripto parayı ödemeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.
Voyager Digital, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.
Şirketin iflas başvurusuna ilişkin duruşması 5 Ocak 2023'te görülecek.