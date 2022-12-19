https://sputniknews.com.tr/20221219/belcikada-somurgeci-gecmisi-nedeniyle-verilen-ozur-teklifi-komisyonda-kabul-edilmedi-1064771347.html

Belçika'da 'sömürgeci' geçmişi nedeniyle verilen özür teklifi, komisyonda kabul edilmedi

Belçika'da 'sömürgeci' geçmişi nedeniyle verilen özür teklifi, komisyonda kabul edilmedi

Belçika'daki siyasi partiler, ülkenin sömürge geçmişinden dolayı özür dilemesini tavsiye eden teklif üzerinde anlaşamadı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T22:59+0300

2022-12-19T22:59+0300

2022-12-19T22:59+0300

dünya

belçika

sömürgecilik

özür

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Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi ve özür dilemesi konusunda 2 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi.ABD'de 2020'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerden sonra kurulan parlamento komisyonu, ırkçılıkla mücadele ve ülkenin sömürge geçmişiyle ilgili 2 yılda 300'den fazla toplantı yaptı, iki uzman raporu hazırlattı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Burundi gibi ülkelere misyonlar gönderdi.Ancak bu çalışmalar sonunda hazırlanan teklifler bugünkü meclis komisyonu toplantısında kabul görmedi.Ülkenin siyasi partilerinden Liberaller ve Hristiyan Demokratlar, teklifin özellikle özür içeren kısmına karşı çıkarak komisyon oturumunu terk etti. Bu iki partinin milletvekilleri oturumu terk edince oylama için gerekli çoğunluk sağlanamadı.Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi için hazırlanan 128 maddelik teklif, bir anma günü ve sömürge geçmişi yılı ilan edilmesi, özellikle "hayvanat bahçesinde sergilenir gibi halka sergilenen siyahiler" gibi sömürge geçmişi mağdurları için anıt dikilmesi, arşivlerin taranması ve sınıflandırılması, bu konuda çalışmalara burs sağlanması, ırkçılık karşıtı ulusal eylem planı oluşturulması gibi başlıkları içeriyordu.Belçika'daki 7 partili koalisyon hükümetinde özür ve tazminat gibi konularda anlaşmazlık bulunuyor. Özür konusunu gündeme getiren Yeşiller Partisi, Kongo, Ruanda ve Burundi halkından özür dilenmesini, sembolik tazminatlar için harekete geçilmesini istiyor. Yeşiller Partisi, bunun yasal bir bağlayıcılığı olmayacağını, dolayısıyla mali tazminat yolunu açmayacağını savunuyor.

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