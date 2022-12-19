Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221219/belcikada-somurgeci-gecmisi-nedeniyle-verilen-ozur-teklifi-komisyonda-kabul-edilmedi-1064771347.html
Belçika'da 'sömürgeci' geçmişi nedeniyle verilen özür teklifi, komisyonda kabul edilmedi
Belçika'da 'sömürgeci' geçmişi nedeniyle verilen özür teklifi, komisyonda kabul edilmedi
Belçika'daki siyasi partiler, ülkenin sömürge geçmişinden dolayı özür dilemesini tavsiye eden teklif üzerinde anlaşamadı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T22:59+0300
2022-12-19T22:59+0300
dünya
belçika
sömürgecilik
özür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0c/1053772399_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_46a83d9db09ae4e1a03500952f71be8a.jpg
Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi ve özür dilemesi konusunda 2 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi.ABD'de 2020'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerden sonra kurulan parlamento komisyonu, ırkçılıkla mücadele ve ülkenin sömürge geçmişiyle ilgili 2 yılda 300'den fazla toplantı yaptı, iki uzman raporu hazırlattı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Burundi gibi ülkelere misyonlar gönderdi.Ancak bu çalışmalar sonunda hazırlanan teklifler bugünkü meclis komisyonu toplantısında kabul görmedi.Ülkenin siyasi partilerinden Liberaller ve Hristiyan Demokratlar, teklifin özellikle özür içeren kısmına karşı çıkarak komisyon oturumunu terk etti. Bu iki partinin milletvekilleri oturumu terk edince oylama için gerekli çoğunluk sağlanamadı.Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi için hazırlanan 128 maddelik teklif, bir anma günü ve sömürge geçmişi yılı ilan edilmesi, özellikle "hayvanat bahçesinde sergilenir gibi halka sergilenen siyahiler" gibi sömürge geçmişi mağdurları için anıt dikilmesi, arşivlerin taranması ve sınıflandırılması, bu konuda çalışmalara burs sağlanması, ırkçılık karşıtı ulusal eylem planı oluşturulması gibi başlıkları içeriyordu.Belçika'daki 7 partili koalisyon hükümetinde özür ve tazminat gibi konularda anlaşmazlık bulunuyor. Özür konusunu gündeme getiren Yeşiller Partisi, Kongo, Ruanda ve Burundi halkından özür dilenmesini, sembolik tazminatlar için harekete geçilmesini istiyor. Yeşiller Partisi, bunun yasal bir bağlayıcılığı olmayacağını, dolayısıyla mali tazminat yolunu açmayacağını savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/hollanda-basbakani-rutte-ulkesinin-kolelikteki-rolu-nedeniyle-ozur-diledi-1064767813.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0c/1053772399_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_507493d8dc726a5c2c9ee65e9b3f06d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, sömürgecilik, özür
belçika, sömürgecilik, özür

Belçika'da 'sömürgeci' geçmişi nedeniyle verilen özür teklifi, komisyonda kabul edilmedi

22:59 19.12.2022
© AABelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Belçika'daki siyasi partiler, ülkenin sömürge geçmişinden dolayı özür dilemesini tavsiye eden teklif üzerinde anlaşamadı.
Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi ve özür dilemesi konusunda 2 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi.
ABD'de 2020'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerden sonra kurulan parlamento komisyonu, ırkçılıkla mücadele ve ülkenin sömürge geçmişiyle ilgili 2 yılda 300'den fazla toplantı yaptı, iki uzman raporu hazırlattı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Burundi gibi ülkelere misyonlar gönderdi.
Ancak bu çalışmalar sonunda hazırlanan teklifler bugünkü meclis komisyonu toplantısında kabul görmedi.
Ülkenin siyasi partilerinden Liberaller ve Hristiyan Demokratlar, teklifin özellikle özür içeren kısmına karşı çıkarak komisyon oturumunu terk etti. Bu iki partinin milletvekilleri oturumu terk edince oylama için gerekli çoğunluk sağlanamadı.
Belçika'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi için hazırlanan 128 maddelik teklif, bir anma günü ve sömürge geçmişi yılı ilan edilmesi, özellikle "hayvanat bahçesinde sergilenir gibi halka sergilenen siyahiler" gibi sömürge geçmişi mağdurları için anıt dikilmesi, arşivlerin taranması ve sınıflandırılması, bu konuda çalışmalara burs sağlanması, ırkçılık karşıtı ulusal eylem planı oluşturulması gibi başlıkları içeriyordu.
Belçika'daki 7 partili koalisyon hükümetinde özür ve tazminat gibi konularda anlaşmazlık bulunuyor. Özür konusunu gündeme getiren Yeşiller Partisi, Kongo, Ruanda ve Burundi halkından özür dilenmesini, sembolik tazminatlar için harekete geçilmesini istiyor. Yeşiller Partisi, bunun yasal bir bağlayıcılığı olmayacağını, dolayısıyla mali tazminat yolunu açmayacağını savunuyor.
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
DÜNYA
Hollanda Başbakanı Rutte, ülkesinin köleci geçmişi nedeniyle özür diledi
20:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала